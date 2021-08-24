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Мадридский Атлетико усилит атаку олимпийским чемпионом

Испания
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Мадридский Атлетико усилит атаку олимпийским чемпионом

UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" давно ищет нового форварда. Похоже, что поиски закончились.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время они закроют трансфер Матеуса Куньи, который защищает цвета берлинской "Герты".

Переговоры длились последних три дня. Сумма перехода пока остается неизвестной.

В прошедшей кампанией Кунья провел за "Герту" 28 матчей, забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Вместе с Бразилией выиграл летом Олимпийские игры.

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В статье: Герта (Берлин) Атлетико (Мадрид) Матеус Кунья
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