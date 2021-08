Мадридский Атлетико усилит атаку олимпийским чемпионом

Мадридский "Атлетико" давно ищет нового форварда. Похоже, что поиски закончились.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время они закроют трансфер Матеуса Куньи, который защищает цвета берлинской "Герты".

Переговоры длились последних три дня. Сумма перехода пока остается неизвестной.

Atletico Madrid are now closing on Matheus Cunha with Hertha Berlin after three days negotiations, also with many clubs trying to hijack the deal. Deal at final stages and set to be completed. ⚪️???? #Atleti #transfers



Paperworks to be prepared in the next hours. Here we go soon. https://t.co/2cg9qCRSOz