Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вальверде продлил контракт с Реалом
Мадрид удержал восходящую звезду
Getty Images / Global Images Ukraine
Уругвайский хавбек Федерико Вальверде продлил контракт с Реалом до 2027 года. В сделке прописана опция выкупа за 1 миллиард евро.
???? #Valverde2027 pic.twitter.com/gctswcq6T9— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 24, 2021
Вальверде влился в систему Реала летом 2016 года, перейдя из Пеньяроля за 5 миллионов евро. В основе «сливочных» уругваец дебютировал в сезоне 2018-2019. С тех пор он провел 104 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Портал Трансфермаркет оценивает Федерико Вальверде в 65 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ждать осталось недолго. СМИ назвали вероятную дату дебюта Месси за ПСЖ
- 30 лет Независимости - 30 футбольных звезд Украины
- Потеря Шахтера и сборной, победа Ингульца, разгром от Вест Хэма. Главные новости за 23 августа
- Месси и Неймар встретились с Суаресом в Испании
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО