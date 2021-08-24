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Вальверде продлил контракт с Реалом

Испания
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Мадрид удержал восходящую звезду

Вальверде продлил контракт с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уругвайский хавбек Федерико Вальверде продлил контракт с Реалом до 2027 года. В сделке прописана опция выкупа за 1 миллиард евро.

Вальверде влился в систему Реала летом 2016 года, перейдя из Пеньяроля за 5 миллионов евро. В основе «сливочных» уругваец дебютировал в сезоне 2018-2019. С тех пор он провел 104 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Портал Трансфермаркет оценивает Федерико Вальверде в 65 миллионов евро.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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