Гризманн не вернется в Атлетико

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Антуан Гризманн не вернётся в "Атлетико Мадрид". Об этом пишет El Chiringuito. По информации источника, возвращение спортсмена в Мадрид маловероятно.

Дело в том, что боссы "Барселоны" просят за Гризманна сумму, которую руководство "Атлетико" не готово заплатить. Однако мадридцы могут включить в сделку одного из футболистов, чтобы снизить цену.

В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.