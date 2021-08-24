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Гризманн не вернется в Атлетико

Испания
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Руководство матрасников не готово платить такую сумму за игрока

Гризманн не вернется в Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Антуан Гризманн не вернётся в "Атлетико Мадрид". Об этом пишет El Chiringuito. По информации источника, возвращение спортсмена в Мадрид маловероятно.

Дело в том, что боссы "Барселоны" просят за Гризманна сумму, которую руководство "Атлетико" не готово заплатить. Однако мадридцы могут включить в сделку одного из футболистов, чтобы снизить цену.

В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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