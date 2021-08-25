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Больше 150 миллионов за Мбаппе – все равно недостаточно. ПСЖ отклонил предложение Реала

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Сага Килиана официально стартовала

Больше 150 миллионов за Мбаппе – все равно недостаточно. ПСЖ отклонил предложение Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Одновременно несколько авторитетных источников могут подтвердить, что "Пари Сен-Жермен" отклонил предложение мадридского "Реала" по поводу приобретения нападающего Килиана Мбаппе.

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По информации AS и ESPN, Насер Эль-Хелайфи сообщил о своем решении в столицу Испании незамедлительно. Известно, что сам Мбаппе уже давно мечтает о переходе в "Реал". Его контракт с французским грандом истекает летом 2022-го.

До конца трансферного окна осталась всего неделя (дедлайн – 31 августа), мадридцы откровенно спешат оформить сделку по Килиану, однако и парижане не настроены отпускать своего лидера прямо сейчас, даже за 160 миллионов евро. Теперь "меренги" будут вынуждены увеличить свое предложение до 200 миллионов.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 12:03
200 млн евро? Ха! Не смешите тапочки Шейха.
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0
oda1979 (Запорожье)
25.08.2021 в 11:47
ЖКХ подписал меську, зная, что Мбаппе уйдет в РМ. Так что, торг идет.
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 11:40
Да не продадут шейхи Мбаппе в этом году, пусть Перес даже и не рыпается.
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kravaserega (Kyiv)
25.08.2021 в 11:38
Ну и зря, я б на месте Реала не повышал, через год бесплатно перейдет
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 11:42
А Папа хочет сейчас. Чего хочет Перес, того хочет Бог.
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