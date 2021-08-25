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Больше 150 миллионов за Мбаппе – все равно недостаточно. ПСЖ отклонил предложение Реала
Сага Килиана официально стартовала
Getty Images / Global Images Ukraine
Одновременно несколько авторитетных источников могут подтвердить, что "Пари Сен-Жермен" отклонил предложение мадридского "Реала" по поводу приобретения нападающего Килиана Мбаппе.
По информации AS и ESPN, Насер Эль-Хелайфи сообщил о своем решении в столицу Испании незамедлительно. Известно, что сам Мбаппе уже давно мечтает о переходе в "Реал". Его контракт с французским грандом истекает летом 2022-го.
До конца трансферного окна осталась всего неделя (дедлайн – 31 августа), мадридцы откровенно спешат оформить сделку по Килиану, однако и парижане не настроены отпускать своего лидера прямо сейчас, даже за 160 миллионов евро. Теперь "меренги" будут вынуждены увеличить свое предложение до 200 миллионов.
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