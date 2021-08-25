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В Каталонии все крайне недовольны. Защитник Барселоны желает остаться в клубе до конца контракта

Испания
(1 голосов)

В чем дело?

В Каталонии все крайне недовольны. Защитник Барселоны желает остаться в клубе до конца контракта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Самюэль Умтити не хочет покидать "Барселону". Французский исполнитель отказывается рассматривать предложения по поводу смены команды, он желает остаться в коллективе до конца трудового договора.

Отметим, что контракт Умтити с каталонцами истекает в 2023 году. Руководство "Барселоны" разозлено подобным поведением футболиста, об этом сообщает издание Diario Sport. "Сине-гранатовые" уже сообщили Самюэлю об этом.

Игрок не входит в планы главного тренера команды Рональда Кумана.

Читайте такжеУмтити угрожает Барселоне обратиться в ФИФА, если с ним разорвут контракт

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В статье: Барселона Самюэль Умтити
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (15)
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Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 14:00
О, какое событие!!! Дуриана выпустили из клетки!!!! Ура, сайт перестаёт быть скучным!!!
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+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
25.08.2021 в 14:01
А почему тогда Чапмена не разбанили, нужен какой-то противовес))
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 14:02
Пусть посидит ещё на карантине)))
+2
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
25.08.2021 в 14:07
так його наче ніхто не банив. він сам покинув сайт
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.08.2021 в 13:45
Какая грубая и неприкрытая ложь от фанатов позорного реала из уа-футбол. Открываем 2-3 испанских источника и читаем: - Два дня назад Юмтити провел встречу с президентом Лапортой и людьми из руководства великой Барселоны - Рафа Юста и Матеу Алемани. Игрок объяснил свое видение ситуации, заверил руководство, что он готов выйти на свой прежний уровень. И руководство приняло решение снять его с трансферного рынка и предоставить игроку ещё шанс. О каком-то недовольстве со стороны руководства или Кумана и речи не может быть. Единственное недовольство, как я вижу может быть только в клетке, в псих больнице, где тусуются приматы - алГРОБ, подполье и другой генетический мусор).Кстати. СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ЛУЧШЕГО ФУТБОЛИСТА МИРА - ЛЕО МЕССИ !!!
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+1
-5
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hardcorepwnz (Украина)
25.08.2021 в 13:59
Тут уже всплыло, что у Барселоны колоссальные долги, хотя ты уверял в обратном. Почему нам теперь тебе верить?
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+5
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
25.08.2021 в 14:15
прівєт, алєнь
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+2
0
Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 13:18
И что это за такое издание: Дарио Спорт? Дурианом попахивает)))
Ответить
+6
-1
Algrab (Костопiль)
25.08.2021 в 13:25
Це філіал Мундо Депортіво, але в Монреалі...
Ответить
+4
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.08.2021 в 13:46
Привет, тупорылое чучело по кличке ГРОБ!!! СЕМЬ ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ ВЕЛИКОГО ЛЕО МЕССИ !!!
+1
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.08.2021 в 13:47
7 ЗМ великого МЕССИ !!!
Ответить
+1
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.08.2021 в 13:47
.7 ЗМ великого МЕССИ !!!
Ответить
+1
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.08.2021 в 13:48
Приветствую гамноед из подполья. Смени памперсы, вонять не будет.7 ЗМ великого МЕССИ !!!
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+1
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.08.2021 в 13:49
.7 ЗМ великого МЕССИ !!!
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+1
-4
Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 13:17
Сколько можно про этого Умтитю п.и.здеть? Не хочет уходить, тогда выплатите ему все полагающиеся до конца контракта деньги и дайте ему вольную, тогда уйдёт)))
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+4
-2


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