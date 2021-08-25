В Каталонии все крайне недовольны. Защитник Барселоны желает остаться в клубе до конца контракта

Какая грубая и неприкрытая ложь от фанатов позорного реала из уа-футбол. Открываем 2-3 испанских источника и читаем: - Два дня назад Юмтити провел встречу с президентом Лапортой и людьми из руководства великой Барселоны - Рафа Юста и Матеу Алемани. Игрок объяснил свое видение ситуации, заверил руководство, что он готов выйти на свой прежний уровень. И руководство приняло решение снять его с трансферного рынка и предоставить игроку ещё шанс. О каком-то недовольстве со стороны руководства или Кумана и речи не может быть. Единственное недовольство, как я вижу может быть только в клетке, в псих больнице, где тусуются приматы - алГРОБ, подполье и другой генетический мусор).Кстати. СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ЛУЧШЕГО ФУТБОЛИСТА МИРА - ЛЕО МЕССИ !!!