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В Каталонии все крайне недовольны. Защитник Барселоны желает остаться в клубе до конца контракта
В чем дело?
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник Самюэль Умтити не хочет покидать "Барселону". Французский исполнитель отказывается рассматривать предложения по поводу смены команды, он желает остаться в коллективе до конца трудового договора.
Отметим, что контракт Умтити с каталонцами истекает в 2023 году. Руководство "Барселоны" разозлено подобным поведением футболиста, об этом сообщает издание Diario Sport. "Сине-гранатовые" уже сообщили Самюэлю об этом.
Игрок не входит в планы главного тренера команды Рональда Кумана.
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