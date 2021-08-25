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Атлетико подписал контракт с форвардом Герты

Испания
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Кунья продолжит карьеру в Испании

Атлетико подписал контракт с форвардом Герты

Новина українською

"Атлетико" подписал нападающего берлинской "Герты".

О трансфере Матеуса Куньи пишет пресс-служба мадридского клуба. Сделка оценивается в 30 млн евро.

В предыдущем сезоне форвард провел в Бундеслиге 27 матчей, забил 7 голов, сделал 4 ассиста. До "Герты" Кунья выступал за швейцарский "Сьон" и "РБ Лейпциг".

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В статье: Герта (Берлин) Атлетико (Мадрид)
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