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Бускетс согласился на дополнительное снижение зарплаты и отсрочку выплат
"Барселона" продолжает работу по уменьшению зарплатной ведомости
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
По информации ESPN, полузащитник Серджи Бускетс по итогам переговоров с клубом согласился на дополнительное дальнейшее снижение зарплаты и отсрочку выплат.
"Блауграна" еще не рассчиталась с хавбеком по предыдущим договоренностям.
Напомним, что у "Барселоны" этим летом были огромные проблемы с потолком зарплат – клуб не смог переподписать контракт с Лионелем Месси. Но даже после этого были трудности с оформлением новичков: лидерам команды пришлось идти на понижение зарплаты.
Бускетс представляет «Барселону» с 2005 года. С этого сезона 33-летний футболист является капитаном команды.
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