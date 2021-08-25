Бускетс согласился на дополнительное снижение зарплаты и отсрочку выплат

По информации ESPN, полузащитник Серджи Бускетс по итогам переговоров с клубом согласился на дополнительное дальнейшее снижение зарплаты и отсрочку выплат.

"Блауграна" еще не рассчиталась с хавбеком по предыдущим договоренностям.

Напомним, что у "Барселоны" этим летом были огромные проблемы с потолком зарплат – клуб не смог переподписать контракт с Лионелем Месси. Но даже после этого были трудности с оформлением новичков: лидерам команды пришлось идти на понижение зарплаты.

Бускетс представляет «Барселону» с 2005 года. С этого сезона 33-летний футболист является капитаном команды.