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Бускетс согласился на дополнительное снижение зарплаты и отсрочку выплат

Испания
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"Барселона" продолжает работу по уменьшению зарплатной ведомости

Бускетс согласился на дополнительное снижение зарплаты и отсрочку выплат

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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По информации ESPN, полузащитник Серджи Бускетс по итогам переговоров с клубом согласился на дополнительное дальнейшее снижение зарплаты и отсрочку выплат.

"Блауграна" еще не рассчиталась с хавбеком по предыдущим договоренностям.

Напомним, что у "Барселоны" этим летом были огромные проблемы с потолком зарплат – клуб не смог переподписать контракт с Лионелем Месси. Но даже после этого были трудности с оформлением новичков: лидерам команды пришлось идти на понижение зарплаты.

Бускетс представляет «Барселону» с 2005 года. С этого сезона 33-летний футболист является капитаном команды.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Барселона
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 19:51
Мда, Барселона уже будет платить зарплату в рассрочку .Тут в Украине есть куча контор где вам помогут...даже с плохой кредитной историей без справки о доходах Нужно только паспорт и идентификационный код
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