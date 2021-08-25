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"ПСЖ уже ответил, и грубо", – Перес прокомментировал переговоры по Мбаппе

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Перес сдался?

"ПСЖ уже ответил, и грубо", – Перес прокомментировал переговоры по Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Комментатор Velevisa TV Хосе Мануэль Морено пересказал ответ президента «Реала» Флорентино Переса на вопрос о предложении по форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе.

"Я спросил Флорентино Переса по поводу предложения, сделанного по лидеру "ПСЖ", и президент сказал: "Они уже ответили, и грубо", – написал Морено в своём твиттере.

Напомним, что вчера стало известно, что "Реал" сделал официальное предложение парижскому клубу по Килиану в размере 160 миллионов евро.

Сегодня спортивный директор "ПСЖ" Леонардо дал интервью по поводу Килиана в "Реале", в котором была озвучена запрашиваемая парижанами цена – 200 миллионов евро.

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В статье: Леонардо Флорентино Перес Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (8)
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ysebe1970 (Бровары)
25.08.2021 в 20:29
Конечно грубо .. Я когда на базаре торгуюсь с продавцами так каждых пять минут посылают..
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 20:11
А шо, через год получить Мбаппе бесплатно не судьба? Почему именно сейчас? Эй, Дохтур, ты там самый умный среди мадридастов, а-ну объясни, почему именно сейчас? Перес просто дурогонит или шо?
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0
0
Mastax (Харьков)
25.08.2021 в 20:28
Бесплатно, это если вдруг малой не передумает и не захочет куда-то еще;)
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0
0
Mastax (Харьков)
25.08.2021 в 20:30
Особенно если Реал сезон провалит вдрух и особенно эпично, если в ЛЧ соснет у парижан
0
0
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 20:48
Дык малой божится, шо с детства за Реал. Мол никуда не хочу, только в Реал, хоть за ящик бананов, но только в Мадрид.
0
0
Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 19:54
Давай Перес колись куда вас послали
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.08.2021 в 20:07
А то не ясно?
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+1
0
Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 20:11
Ну общественность желает знать конкретно куда
0
0


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