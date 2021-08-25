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"ПСЖ уже ответил, и грубо", – Перес прокомментировал переговоры по Мбаппе
Перес сдался?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Комментатор Velevisa TV Хосе Мануэль Морено пересказал ответ президента «Реала» Флорентино Переса на вопрос о предложении по форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе.
Le he preguntado a Florentino Pérez que si han contestado los dirigentes del PSG y el presidente del @realmadrid me ha dicho textualmente: "Ya han contestado y groseramente".— José Manuel Moreno (@josemorenoco) August 25, 2021
"Я спросил Флорентино Переса по поводу предложения, сделанного по лидеру "ПСЖ", и президент сказал: "Они уже ответили, и грубо", – написал Морено в своём твиттере.
Напомним, что вчера стало известно, что "Реал" сделал официальное предложение парижскому клубу по Килиану в размере 160 миллионов евро.
Сегодня спортивный директор "ПСЖ" Леонардо дал интервью по поводу Килиана в "Реале", в котором была озвучена запрашиваемая парижанами цена – 200 миллионов евро.
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