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Официально: Севилья подписала полуфиналиста Евро
Лопетеги обеспечили мощным усилением
Фото: twitter.com/SevillaFC_ENG / Автор: неизвестен
Официальные медиа "Севильи" представили Томаса Делэйни из дортмундской "Боруссии". Сумма сделки – всего 6 миллионов евро.
???? Thomas Delaney has signed for the club from @BlackYellow! ????????⚪????#WeareSevilla #NeverSurrender— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 25, 2021
По данным портала Transfermarkt Томас оценивается в 15 миллионов евро.
Этим летом Делэйни дошел со сборной Дании до полуфинала Евро, в котором они уступили в дополнительное время Англичанам. 29-летний полузащитник являлся незаменимым игроком основы национальной команды.
Датчанин присоединился к "дортмундцам" из бременского "Вердера" в 2018 году.
В прошлом сезоне Делэйни за Боруссию Дортмунд провел 34 игры, забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.
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