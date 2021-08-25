Официально: Севилья подписала полуфиналиста Евро

Официальные медиа "Севильи" представили Томаса Делэйни из дортмундской "Боруссии". Сумма сделки – всего 6 миллионов евро.

По данным портала Transfermarkt Томас оценивается в 15 миллионов евро.

Этим летом Делэйни дошел со сборной Дании до полуфинала Евро, в котором они уступили в дополнительное время Англичанам. 29-летний полузащитник являлся незаменимым игроком основы национальной команды.

Датчанин присоединился к "дортмундцам" из бременского "Вердера" в 2018 году.

В прошлом сезоне Делэйни за Боруссию Дортмунд провел 34 игры, забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.