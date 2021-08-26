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220 миллионов евро – столько хочет ПСЖ от Реала за Мбаппе

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Парижане не продешевят

220 миллионов евро – столько хочет ПСЖ от Реала за Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Le Parisien сообщает, что "ПСЖ" не желает отпускать форварда Килиана Мбаппе за 160 миллионов евро, предложенные "Реалом". Клуб намерен выручить с продажи француза 220 миллионов евро.

В среду вечером, 24 августа, стало известно, что "Реал" сделал официальное предложение "ПСЖ" по Килиану в размере 160 миллионов евро. Позже оно было отклонено руководством парижского клуба.

К настоящему моменту улучшенного предложения от "Реала" еще не поступало.

Ранее сообщалось, что Мбаппе лично пообещал руководству "ПСЖ" не покидать клуб бесплатно.

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Напомним, что контракт Килиана с "ПСЖ" истекает следующим летом.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
leparisien.fr

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 00:41
даже не думайте купите 4 игрока по 50 лимонов каждый а 20млн пропить
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Mexxxxx (Просяная)
26.08.2021 в 00:23
Интересно, что должен сделать футболист, чтоб отработать эти деньги. Сколько забить голов или отдать пасов или что? Почти четверть миллиарда долларов за игрока, в чем смысл? Ну забьет он десять-пятнадцать голов, ну даже выиграют Лигу чемпионов, какой-то прирост зрителей на телеканалах, но это и рядом с такой суммой. За такие деньги можно купить например весь клуб Валенсия
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