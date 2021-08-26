220 миллионов евро – столько хочет ПСЖ от Реала за Мбаппе

Le Parisien сообщает, что "ПСЖ" не желает отпускать форварда Килиана Мбаппе за 160 миллионов евро, предложенные "Реалом". Клуб намерен выручить с продажи француза 220 миллионов евро.

В среду вечером, 24 августа, стало известно, что "Реал" сделал официальное предложение "ПСЖ" по Килиану в размере 160 миллионов евро. Позже оно было отклонено руководством парижского клуба.

К настоящему моменту улучшенного предложения от "Реала" еще не поступало.

Ранее сообщалось, что Мбаппе лично пообещал руководству "ПСЖ" не покидать клуб бесплатно.

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Напомним, что контракт Килиана с "ПСЖ" истекает следующим летом.