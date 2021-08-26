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Корректные мадридцы. В Реале удивлены реакцией ПСЖ на предложение по Мбаппе

Испания
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Корректные мадридцы. В Реале удивлены реакцией ПСЖ на предложение по Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера спортивный директор "ПСЖ" Леонардо заявил: "Нам не нравится, как "Реал" ведет себя – это некорректно и даже незаконно. Их предложение меньше, чем "ПСЖ" заплатил за Килиана. Мбаппе хочет уйти. Клуб не будет его удерживать, но это случится на наших условиях".

В "Реале" считают, что поступили максимально корректно, прозрачно общаясь с парижским клубом. По информации Marca, испанский гранд не давил на французский, а просто сделал официальное предложение, чтобы продемонстрировать реальный интерес к Мбаппе. "Меренги" продолжат вести переговоры.

Также издание El Confidencial сообщает, что Вилфрид Мбаппе посоветовал своему сыну принять предложение "Пари Сен-Жермен" и продлить контракт на 3 года с окладов в размере 36 миллионов евро в год. В свою очередь юрист Килиана, Дельфина Верхейден, советует игроку переехать в столицу Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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