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Реал отдаст Мбаппе 5-й номер – Бензема уже намекнул на переход Килиана снимком Роналдо и Ромарио
Вроде, не самая подходящая цифра на спину для форварда, но легендарная для "сливочных"
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может перейти в "Реал" до конца трансферного окна. "Королевский клуб" хочет отдать французскому исполнителю 5-й номер, под которым играл его кумир Зинедин Зидан. Также у Мбаппе будет возможность взять 19-й или 23-й номер, как сообщает издание AS.
На данный момент пятый номер "принадлежит" Хесусу Вальехо. Если испанец откажется уступать его Килиану, то клуб рассмотрит альтернативы.
В то же время форвард "Реала" Карим Бензема уже намекнул на переезд Мбаппе в столицу Испании. Нападающий опубликовал фото Роналдо и Ромарио – связка бразильских страйкеров считалась одной из сильнейших в конце прошлого века. Подоплека фото в том, что Мбаппе и Бензема вместе выступают за сборную Франции, а теперь смогут играть за один клуб.
Voilà pourquoi j’aime le foot☄️ pic.twitter.com/SXjFr0E3M5— Karim Benzema (@Benzema) August 26, 2021
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