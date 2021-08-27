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Реал отдаст Мбаппе 5-й номер – Бензема уже намекнул на переход Килиана снимком Роналдо и Ромарио

Испания
(1 голосов)

Вроде, не самая подходящая цифра на спину для форварда, но легендарная для "сливочных"

Реал отдаст Мбаппе 5-й номер – Бензема уже намекнул на переход Килиана снимком Роналдо и Ромарио

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может перейти в "Реал" до конца трансферного окна. "Королевский клуб" хочет отдать французскому исполнителю 5-й номер, под которым играл его кумир Зинедин Зидан. Также у Мбаппе будет возможность взять 19-й или 23-й номер, как сообщает издание AS.

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На данный момент пятый номер "принадлежит" Хесусу Вальехо. Если испанец откажется уступать его Килиану, то клуб рассмотрит альтернативы.

В то же время форвард "Реала" Карим Бензема уже намекнул на переезд Мбаппе в столицу Испании. Нападающий опубликовал фото Роналдо и Ромарио – связка бразильских страйкеров считалась одной из сильнейших в конце прошлого века. Подоплека фото в том, что Мбаппе и Бензема вместе выступают за сборную Франции, а теперь смогут играть за один клуб.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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metall5291 (Kharkiv)
27.08.2021 в 13:38
Еще надо посмотреть, на что годится этот балованный перец.
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hardcorepwnz (Украина)
27.08.2021 в 13:48
После Азара уже аж страшно.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
27.08.2021 в 13:49
Точно, 100%
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 14:27
Після Азара і Бейла...
0
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