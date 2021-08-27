Реал отдаст Мбаппе 5-й номер – Бензема уже намекнул на переход Килиана снимком Роналдо и Ромарио

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может перейти в "Реал" до конца трансферного окна. "Королевский клуб" хочет отдать французскому исполнителю 5-й номер, под которым играл его кумир Зинедин Зидан. Также у Мбаппе будет возможность взять 19-й или 23-й номер, как сообщает издание AS.

На данный момент пятый номер "принадлежит" Хесусу Вальехо. Если испанец откажется уступать его Килиану, то клуб рассмотрит альтернативы.

В то же время форвард "Реала" Карим Бензема уже намекнул на переезд Мбаппе в столицу Испании. Нападающий опубликовал фото Роналдо и Ромарио – связка бразильских страйкеров считалась одной из сильнейших в конце прошлого века. Подоплека фото в том, что Мбаппе и Бензема вместе выступают за сборную Франции, а теперь смогут играть за один клуб.