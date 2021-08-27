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Реал продлил контракт с Каземиро до 2025 года

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Бразилец остается в Мадриде еще на 4 года

Реал продлил контракт с Каземиро до 2025 года

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"Реал" сообщил о продлении контракта с полузащитником Каземиро. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.

Срок нового соглашения с 29-летним бразильцем истекает летом 2025 года.

Каземиро пришёл в "Реал" зимой 2013 года из "Сан-Пауло". За это время полузащитник сыграл в 288 играх, в которых забил 30 мячей и отдал 25 результативных передач.

В минувшем сезоне мадридский клуб занял 2-е место в чемпионате Испании. Каземиро - обладатель Кубка Америки, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Каземиро
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