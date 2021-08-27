Бетис - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2021

Примера. 3-й тур

28 августа. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 23:00 "Реал"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO

Второй подряд максимально неудобный выезд для "Реала". В предыдущем туре "Сливочные" гостили у "Леванте", с которым имели массу проблем в прошлых сезонах, и дело закончилось боевой ничьей 3:3.

Завтра Мадрид сыграет на поле "Бетиса", у которого выиграл лишь 1 матч из последних 5. Это противостояние - серьезный экзамен для команды Карло Анчелотти. Ей необходимо доказать обоснованность своих претензий на титул. Без побед над неудобными оппонентами чемпионства не видать.

"Бетис"

Команда Мануэля Пеллегрини скомкано начала сезон. Календарь у зелено-белых был что надо - "Мальорка" и "Кадис". Но взять удалось лишь две ничьи. Против островитян "Бетис" слишком поздно включился в матч; с "Кадисом" же не хватило четкости в завершении атак.

После этого Пеллегрини жаловался на Ла Лигу, мол, игроки начали много симулировать и валяться на газоне, что убивает динамику. В целом, он прав, но "Бетис" губит не это, а расхлябанность. Она допустима для 10-го места, где нынче расположилась команда, но не выше. При этом игроки у Пеллегрини - для борьбы за зону ЛЕ. Лидеры - Каналес и Фекир, но и ролевики на уровне. Вдобавок летом "Бетис" укрепил все линии, подписав Сабали, Руи Силву, Песселью и Миранду.

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С Пеллегрини спросят, если он не сдвинется с десятого места немедленно. Домашняя игра с "Реалом" - важный момент. В прошлой Примере "Бетис" набрал дома 35 очков в 19 турах. Пора бы подтвердить репутацию "домашней" команды.

"Реал"

У Карло Анчелотти на старте сезона тоже складывается отнюдь не все. Если против "Алавеса" "Реал" выдал один сильный тайм и его хватило для разгрома (4:1), то с "Леванте" и ничья 3:3 была "Сливочным" за счастье. По факту, дело могло кончиться и баранкой.

Отчасти виной тому травмы. Два тура пропустили Кроос, Марсело, Менди; в Валенсии не играл Модрич; далек от оптимальных кондиций Карвахаль. Все это в комплексе подкосило защиту "Реала", что особенно опасно перед выездом к "Бетису", чьи главные звезды - именно креативные, атакующие исполнители.

27/08/2012



10 years ago. The signing of the best midfielder in the history of Real Madrid. pic.twitter.com/Q2Bakp7Y7k — ???????????? (@EleModric) August 26, 2021

СМИ пишут, что Мадрид близок к покупке Килиана Мбаппе, что обязательно повлияет на глобальные расклады в Ла Лиге. Но пока Анчелотти надо обходиться теми игроками, что есть под рукой. Судя по двум стартовым турам, далеко не все из них в форме. Бэйл и Азар бессмысленны в прессинге, да и Иско хватает минут на 60. "Бетис" обязательно навяжет бой такому "Реалу", если только Мадрид не оброс мышцами за прошедшую неделю.

"Бетис" - "Реал": статистика личных встреч

Здесь у "Реала" все плохо: он победил лишь раз в пяти последних встречах против "вердибланкос", потерпев два поражения и еще дважды сыграв вничью.

Последняя на данный момент игра между командами состоялась в апреле, и тогда они на "Ди Стефано" расписали скучную нулевую ничью.

"Бетис" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Реала" не выйдут на поле травмированные Лука Модрич, Тони Кроос, Ферлан Менди и Дани Себальос; также под вопросом Начо. После выдающегося перфоманса против "Леванте" ждем в старте Винисиуса, который заменит "никакого" Азара.

У "Бетиса" вне игры вингер Диего Лайнес и новичок Юсуф Сабали. Также, вероятно, не сыграет опорник Вильям Карвалью - он одной ногой в "Норвиче".

"Бетис": Силва - Монтойя, Эдгар Гонсалес, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Каналес - Родри, Фекир, Хуанми - Иглесиас

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Алаба - Вальверде, Каземиро, Иско - Бэйл, Бензема, Винисиус

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"Бетис" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Реал": прогноз от UA-Football

И "Бетис", и "Реал" в двух стартовых турах и забивали, и пропускали. Не видим причин, почему они изменят себе в очной встрече. Ставку "обе забьют" букмекеры предлагают с коэффициентами 1,6-1,7.