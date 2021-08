Бетис - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2021

Второй подряд максимально неудобный выезд для "Реала". В предыдущем туре "Сливочные" гостили у "Леванте", с которым имели массу проблем в прошлых сезонах, и дело закончилось боевой ничьей 3:3.

Завтра Мадрид сыграет на поле "Бетиса", у которого выиграл лишь 1 матч из последних 5. Это противостояние - серьезный экзамен для команды Карло Анчелотти. Ей необходимо доказать обоснованность своих претензий на титул. Без побед над неудобными оппонентами чемпионства не видать.

Команда Мануэля Пеллегрини скомкано начала сезон. Календарь у зелено-белых был что надо - "Мальорка" и "Кадис". Но взять удалось лишь две ничьи. Против островитян "Бетис" слишком поздно включился в матч; с "Кадисом" же не хватило четкости в завершении атак.

После этого Пеллегрини жаловался на Ла Лигу, мол, игроки начали много симулировать и валяться на газоне, что убивает динамику. В целом, он прав, но "Бетис" губит не это, а расхлябанность. Она допустима для 10-го места, где нынче расположилась команда, но не выше. При этом игроки у Пеллегрини - для борьбы за зону ЛЕ. Лидеры - Каналес и Фекир, но и ролевики на уровне. Вдобавок летом "Бетис" укрепил все линии, подписав Сабали, Руи Силву, Песселью и Миранду.

С Пеллегрини спросят, если он не сдвинется с десятого места немедленно. Домашняя игра с "Реалом" - важный момент. В прошлой Примере "Бетис" набрал дома 35 очков в 19 турах. Пора бы подтвердить репутацию "домашней" команды.

У Карло Анчелотти на старте сезона тоже складывается отнюдь не все. Если против "Алавеса" "Реал" выдал один сильный тайм и его хватило для разгрома (4:1), то с "Леванте" и ничья 3:3 была "Сливочным" за счастье. По факту, дело могло кончиться и баранкой.

Отчасти виной тому травмы. Два тура пропустили Кроос, Марсело, Менди; в Валенсии не играл Модрич; далек от оптимальных кондиций Карвахаль. Все это в комплексе подкосило защиту "Реала", что особенно опасно перед выездом к "Бетису", чьи главные звезды - именно креативные, атакующие исполнители.

