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Хавбек Валенсии забил гол ударом скорпиона - ВИДЕО
Карлос Солер поражает
фото - Ла Лига/laliga.com
В рамках третьего тура испанской Ла Лиги встречались "Валенсия" и "Алавес". Летучие мыши довольно уверенно разобрались соперником, фактически определив судьбу противостояния еще в первом тайме. Если первый мяч от Васса был достаточно банальным - прострел с фланга и замыкания, то на второй гол стоит обратить внимание. Гонсало Гедеш выполнил подачу, а 24-летний хавбек Карлос Солер сумел нанести так называемый удар скорпиона.
Интересно, что Солер, который летом завоевал в составе сборной Испании серебро Олимпийских игр, отличился в третьем матче чемпионата подряд.
"Валенсия" в итоге победила 3:0. Еще один забитый гол на счету Гедеша.
Видео гола - на 3:23
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