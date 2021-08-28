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Хавбек Валенсии забил гол ударом скорпиона - ВИДЕО

Испания
(2 голосов)

Карлос Солер поражает

Хавбек Валенсии забил гол ударом скорпиона - ВИДЕО

фото - Ла Лига/laliga.com

Новина українською

В рамках третьего тура испанской Ла Лиги встречались "Валенсия" и "Алавес". Летучие мыши довольно уверенно разобрались соперником, фактически определив судьбу противостояния еще в первом тайме. Если первый мяч от Васса был достаточно банальным - прострел с фланга и замыкания, то на второй гол стоит обратить внимание. Гонсало Гедеш выполнил подачу, а 24-летний хавбек Карлос Солер сумел нанести так называемый удар скорпиона.

Интересно, что Солер, который летом завоевал в составе сборной Испании серебро Олимпийских игр, отличился в третьем матче чемпионата подряд.

"Валенсия" в итоге победила 3:0. Еще один забитый гол на счету Гедеша.

Видео гола - на 3:23

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В статье: Валенсия Карлос Солер лучшие голы
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
28.08.2021 в 08:39
Вчора за Александрію міг бути подібний гол Цурікова здається. АЛе це не удар скорпіона, вчить мат часть. Це якійсь удар Ібрагімовіча
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Dr. House (Поділля)
28.08.2021 в 08:00
Это не удар скорпиона. Удар скорпиона - это двумя ногами из-за спины, как в своё время Матузалем Севильи или Хавьер Днепру.
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