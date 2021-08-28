Хавбек Валенсии забил гол ударом скорпиона - ВИДЕО

В рамках третьего тура испанской Ла Лиги встречались "Валенсия" и "Алавес". Летучие мыши довольно уверенно разобрались соперником, фактически определив судьбу противостояния еще в первом тайме. Если первый мяч от Васса был достаточно банальным - прострел с фланга и замыкания, то на второй гол стоит обратить внимание. Гонсало Гедеш выполнил подачу, а 24-летний хавбек Карлос Солер сумел нанести так называемый удар скорпиона.

Интересно, что Солер, который летом завоевал в составе сборной Испании серебро Олимпийских игр, отличился в третьем матче чемпионата подряд.

"Валенсия" в итоге победила 3:0. Еще один забитый гол на счету Гедеша.

Видео гола - на 3:23