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Реал поставил ультиматум ПСЖ на счет трансфера Мбаппе

Испания
Обновлено
(3 голосов)

"Сливочные" больше не хотят ждать

Реал поставил ультиматум ПСЖ на счет трансфера Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" не планирует больше тянуть с трансфертными перипетиями форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. "Сливочные" сообщили французский клуб, что сделка должна быть закрыта до завтра, 29 августа, иначе испанцы оборвут контакты. Об этом сообщает Le Parisien.

Ранее "ПСЖ" отклонил два предложения "Реала", одно из которых составляло 180 млн евро вместе с бонусами.

Отметим, что сегодня Мбаппе тренировался вместе с парижанами, как всегда.

Напомним, что контракт Килиана с клубом завершается в следующем году. СМИ сообщали, что в случае провала трансфера этим летом, француз перейдет бесплатно в "Реал" после этого сезона.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего нападающего в 160 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Le Parisien

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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
28.08.2021 в 15:40
Нічого, на наступний рік заберуть безкоштовно...
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.08.2021 в 15:12
Зіграє завтра Мбаппе хоть один матч з Мессі чи він вважає, що для нього це рівносильно зраді по відношенню до свого кумира Роналду, тому так і форсує свій перехід. Якби так любив сильно Реал, то почекав би ще рік і перейшов безкоштовно, а не витягував всі соки з Переса, знаючи їх фінансовий стан...
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0
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
28.08.2021 в 14:43
Він і на 60 не тягне,тільки через свою розкрученість у пресі.
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+3
-1
Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 14:25
А ПСЖ пускай ультимативно пошлют их на ....
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+3
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.08.2021 в 15:07
Цікаво, коли Реал зробив другу пропозицію по французу на 180млн, їм знову в грубій формі відмовили чи вже в м'ягшій трошки..? Іншими словами їх туди ж послали чи ближче?
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+1
0


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