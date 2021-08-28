Реал поставил ультиматум ПСЖ на счет трансфера Мбаппе

Мадридский "Реал" не планирует больше тянуть с трансфертными перипетиями форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. "Сливочные" сообщили французский клуб, что сделка должна быть закрыта до завтра, 29 августа, иначе испанцы оборвут контакты. Об этом сообщает Le Parisien.

Ранее "ПСЖ" отклонил два предложения "Реала", одно из которых составляло 180 млн евро вместе с бонусами.

Отметим, что сегодня Мбаппе тренировался вместе с парижанами, как всегда.

Напомним, что контракт Килиана с клубом завершается в следующем году. СМИ сообщали, что в случае провала трансфера этим летом, француз перейдет бесплатно в "Реал" после этого сезона.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего нападающего в 160 млн евро.