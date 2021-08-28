Примера. Первая осечка Севильи, синхронные успехи басков

Яркий пример того, что первый гол часто определяет все. "Сельта" круто начала матч, доминировала, постоянно нагружала центральных защитников "Атлетика", которые были лучшими исполнителями на старте игры.

Но в самую тяжелую минуту для басков они внезапно разразились голом. Сансет воспользовался ошибкой Айду и ассистировал Иньяки Уильямсу, который забил свой 68-й гол за первую команду "Львов".

В начале второго тайма Уильямс забил еще после удачных действий Беренгера, но Матеу Лаос, посоветовавшись с арбитром ВАР, гол отменил.

0 - Celta Vigo have failed to register a single shot on target in consecutive LaLiga games (4 total shots vs Osasuna and 13 vs Athletic Club) for the first time since at least the 2003/04 season. Strange. pic.twitter.com/cizZ1JeDfK — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2021

"Сельта" пришла в себе нескоро, но даже перейдя на чужую половину поля, ничего толкового не предложила. Напротив, в концовке еще один шанс забить упустил Вильялибре. Как итог - после трех туров у "Атлетика" 5 очков, у "Сельты" - 1.

3-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Атлетик" - 0:1

Гол: Уильямс, 34

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду (Тиаго Гальярдо, 80), Араухо, Галан - Тапиа (Солари, 70) - Браис Мендес, Денис Суарес (Бельтран, 64), Нолито (Серви, 64) - Аспас, Мина

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Дани Гарсия (Весга, 85), Венседор (Саррага, 67), Муниаин (Нико Уильямс, 67) - Сансет (Рауль Гарсия, 74), Уильямс (Вильялибре, 86)

Предупреждения: Браис Мендес, 52, Мальо, 90+6 - Симон, 90+6

Вторая подряд минимальная победа для команды Иманола Альгуасиля. И опять матч получился ну очень мало событийным.

"Сосьедад" забрал к ногам мяч и не позволял "Леванте" создавать хоть что-то опасное. "Лягушки" так и закончили матч без ударов в створ ворот - Ремиро в рамке откровенно скучал.

Сами баски тоже не сильно преуспевали в нападении, но все же некоторые подходы имели, в основном с участием Сильвы и Оярсабаля. Решающий же мяч на счету 19-летнего Барренечеа - он вышел на ворота под углом, пробил и ему подсобил рикошет. К слову, Андер отличается в четвертом чемпионате кряду - большой талант!

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22



Ander Barrenetxea scores in his FOURTH successive #LaLigaSantander season... and he's still only 19! #RealSociedadLevante pic.twitter.com/NMrYga7FHu — LaLiga English (@LaLigaEN) August 28, 2021

В таблице у "Сосьедада" теперь 6 очков; у "Леванте" по-прежнему 2 балла.

3-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Леванте" - 1:0

Гол: Барренечеа, 42

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 86), Элустондо, Ле Норман, Муньос - Субименди - Оясабаль (Порту, 69), Мерино, Давид Сильва (Наварро, 82), Барренечеа (Янузай, 82) - Исак (Сорлот, 86)

"Леванте": Карденас - Мирамон, Дуарте, Везу, Клерк - Барди (Моралес, 65), Мелеро, Радойя, Кампанья - Марти, Кантеро (де Фрутос, 65)

Предупреждения: Горосабель, 84 - Кантеро, 18

А вот этот матч был вполне приятным для просмотра. Команды играли активно, не стеснялись импровизировать на чужой половине; не затягивали время. Короче, все, что мы любим.

"Эльче" неожиданно вышел вперед благодаря дебютному голу новичка-защитника Энцо Роко - он воспользовался огромной дырой в позиционной защите севильцев.

Впоследствии хозяева неоднократно повторяли опасные контратаки. Как всегда, здорово шел вперед Мохика; прорывался флангом Хосан, поддерживал атаки Фидель. Разве что у форвардов толком игра не пошла, но, с другой стороны, из-под Диего Карлоса сложно что-нибудь придумать.

В итоге "Севилья" сравняла счет на 40-й минуте после наигранного штрафного: Акунья подал в точку, куда набежал Эн-Несири.

15 - Only Lionel Messi (23) & Karim Benzema (17) has scored more than Youssef En-Nesyri ???????? in #LaLiga this calendar year (15 level with Gerard Moreno). Header#ElcheSevilla @SevillaFC_ENG #OnlyMessihasmore pic.twitter.com/vpQTD3MRUp — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2021

Во втором тайме у Юсефа хватало моментов, чтобы вырвать для своих победу, но он преимущественно на миллиметры не успевал к мячу. Самый же удобный шанс забить у "Севильи" упустил Рафа Мир: капитан Навас максимально удобно покатил ему на ход, однако новичок со всей силы засадил мяч на трибуны. Фейспалм.

В таблице "Севилья" теперь имеет 7 очков; у "Эльче" - 1 балл.

3-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Севилья" - 1:1

Голы: Роко, 11 - Эн-Несири, 40

"Эльче": Касилья - Хосан, Роко (Каррильо, 65), Верду (Паласиос, 55), Диего Гонсалес, Мохика - Гути, Марконе, Фидель - Бенедетто (Хосема, 66), Бойе (Милья, 32)

"Севилья": Буну - Навас, Диего Карлос, Рекик, Акунья - Хордан (Дилейни, 69), Фернандо, Ракитич (Гомес, 60) - Сусо (Рафа Мир, 60), Эн-Несири (Идрисси, 87), Оскар (Ламела, 60)

Предупреждения: Верду, 41, Фидель, 42