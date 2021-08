Примера. Первая осечка Севильи, синхронные успехи басков

Яркий пример того, что первый гол часто определяет все. "Сельта" круто начала матч, доминировала, постоянно нагружала центральных защитников "Атлетика", которые были лучшими исполнителями на старте игры.

Но в самую тяжелую минуту для басков они внезапно разразились голом. Сансет воспользовался ошибкой Айду и ассистировал Иньяки Уильямсу, который забил свой 68-й гол за первую команду "Львов".

В начале второго тайма Уильямс забил еще после удачных действий Беренгера, но Матеу Лаос, посоветовавшись с арбитром ВАР, гол отменил.

0 - Celta Vigo have failed to register a single shot on target in consecutive LaLiga games (4 total shots vs Osasuna and 13 vs Athletic Club) for the first time since at least the 2003/04 season. Strange. pic.twitter.com/cizZ1JeDfK