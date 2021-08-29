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Примера. Бетис - Реал 0:1. Карвахаль выздоровел, вышел и забил

Испания
(1 голосов)

Футбол равный, но результат на табло

Примера. Бетис - Реал 0:1. Карвахаль выздоровел, вышел и забил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок на поле традиционно неудобного соперника не сулил "Реалу" ничего хорошего, и так оно и произошло. Победу пришлось вырывать, что называется, зубами.

"Сливочные" здорово начали матч и за первые 10 минут могли забить дважды, но Эдер пробил слабо, а Бензема - мимо.

"Бетис" больше владел мячом и к середине первой половины совсем выровнял игру. Большая заслуга в этом опорника сборной Аргентины Гвидо Родригеса - он, кажется, навязывал борьбу на каждом участке поля. Другое дело, что с атакой у "Бетиса" не ладилось. Все, что можно вспомнить - очень дальний штрафной от Фекира, отраженный Куртуа.

На том первая половина и закончилась. Со старта второй рисунок игры резко изменился: получив втык от Анчелотти, игроки "Реала" забегали быстрее и повторно прижали хозяев. В составе "Сливочных" во второй игре кряду выделялся Винисиус, который обыгрывал все, что двигалось - 7 удачных обводок к 70-й минуте!

Ну и, естественно, тащил Бензема. Карим сперва опасно бил головой с подачи Бэйла, но "Бетис" выручил Силва. Ну а на 61-й минуте француз исполнил потрясающую передачу на выздоровевшего Дани Карвахаля, который не менее ярко с лету вогнал мяч под дальнюю штангу. Эстетский гол!

Самое интересное, что за полминуты до гола Карвахаля забивать должен был "Бетис": Хуанми после череды индивидуальных ошибок оказался в ситуации 2 в 1, но не справился с простейшим пасом. Вот она, пресловутая разница в классе.

В оставшееся до свистка время у "Реала" был отличный шанс удвоить счет, но Асенсио в контратаке промахнулся по воротам с линии штрафной. "Бетис" не имел и этого вплоть до 96-й минуты, хотя опять дольше владел мячом и не стеснялся разыгрывать его прямо возле владений Куртуа.

В таблице "Реал" после трех туров наряду с "Валенсией", "Севильей" и "Мальоркой" имеет по 7 очков. Результат неидеальный, но достойный. У "Бетиса" - 2 балла, и это, конечно, оценка "неудовлетворительно" по меркам полпреда Испании в ЛЕ.

3-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал" - 0:1

Гол: Карвахаль, 61

"Бетис": Силва - Монтойя, Песселья, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо (Камараса, 70) - Руибаль (Тельо, 70), Фекир, Каналес (Хоакин, 82) - Хуанми (Иглесиас, 77)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Гутьеррес (Родриго, 83) - Вальверде, Каземиро, Иско (Васкес, 66) - Бэйл (Асенсио, 66), Бенема, Винисиус (Азар, 78)

Предупреждения: Фекир, 23, Песселья, 43, Каналес, 44, Руибаль, 45+1, Монтойя, 59 - Гутьеррес, 44, Азар, 80, Каземиро, 90+1

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В статье: Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Даниэль Карвахаль
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Комментарии (4)
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metall5291 (Kharkiv)
29.08.2021 в 02:46
Всех, кто за Реал с победой. Три очка с непростой командой играя в очень неоптимальном составе. Хотя кто знает, какой (а может именно этот) состав будет со временем оптимальным. Явно взрослеет и прибавляет Винисиус. Может никакой Мбаппе в Реале и не нужен, особенно за безумные деньги. Может давно пришла пора изменить всю методику трансферной политики, находить перспективных и недорогих и встраивать их в команду. А не пытаться купить самых дорогих, часто того не стоящих. А пока - с победой.
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
29.08.2021 в 01:20
Как обычно, судьи тянут
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
29.08.2021 в 01:18
Очень слабо играли мужики среал пидрид
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hardcorepwnz (Украина)
29.08.2021 в 01:14
Второй подряд неудобный соперник на выезде, с неоптимальной полузащитой и 20-летним Мигелем слева в защите. Бетис старался как мог, но все же Мадрид выстрадал свой гол. Мигель это конечно не Алаба слева, но провел отличный матч, да еще и спас при выходе 2 в 1 на наши ворота, чем по сути начал голевую атаку. Надо Анчелотти уже его наигрывать слева, Алабу ставить в центр обороны, потому что Начо с Леванте все уже показал Винисиус опять был главной ударной силой, хоть и не забил, но был хорош. Трехматчевый отрезок на выезде завершен, теперь перерыв на сборные, а потом - Сантьяго Бернабеу, Модрич, возможно Кроос, Да и черепашка уже должен подтянуться
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