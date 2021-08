Примера. Бетис - Реал 0:1. Карвахаль выздоровел, вышел и забил

Поединок на поле традиционно неудобного соперника не сулил "Реалу" ничего хорошего, и так оно и произошло. Победу пришлось вырывать, что называется, зубами.

"Сливочные" здорово начали матч и за первые 10 минут могли забить дважды, но Эдер пробил слабо, а Бензема - мимо.

"Бетис" больше владел мячом и к середине первой половины совсем выровнял игру. Большая заслуга в этом опорника сборной Аргентины Гвидо Родригеса - он, кажется, навязывал борьбу на каждом участке поля. Другое дело, что с атакой у "Бетиса" не ладилось. Все, что можно вспомнить - очень дальний штрафной от Фекира, отраженный Куртуа.

На том первая половина и закончилась. Со старта второй рисунок игры резко изменился: получив втык от Анчелотти, игроки "Реала" забегали быстрее и повторно прижали хозяев. В составе "Сливочных" во второй игре кряду выделялся Винисиус, который обыгрывал все, что двигалось - 7 удачных обводок к 70-й минуте!

Ну и, естественно, тащил Бензема. Карим сперва опасно бил головой с подачи Бэйла, но "Бетис" выручил Силва. Ну а на 61-й минуте француз исполнил потрясающую передачу на выздоровевшего Дани Карвахаля, который не менее ярко с лету вогнал мяч под дальнюю штангу. Эстетский гол!

Самое интересное, что за полминуты до гола Карвахаля забивать должен был "Бетис": Хуанми после череды индивидуальных ошибок оказался в ситуации 2 в 1, но не справился с простейшим пасом. Вот она, пресловутая разница в классе.

5 - Karim Benzema ???????? has been involved in five goals in his first three games of a @LaLigaEN season (two goals and three assists) for the first time in his @realmadriden career. Exquisite. pic.twitter.com/7Cs5n7qai1