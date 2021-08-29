Примера. Бетис - Реал 0:1. Карвахаль выздоровел, вышел и забил

Поединок на поле традиционно неудобного соперника не сулил "Реалу" ничего хорошего, и так оно и произошло. Победу пришлось вырывать, что называется, зубами.

"Сливочные" здорово начали матч и за первые 10 минут могли забить дважды, но Эдер пробил слабо, а Бензема - мимо.

"Бетис" больше владел мячом и к середине первой половины совсем выровнял игру. Большая заслуга в этом опорника сборной Аргентины Гвидо Родригеса - он, кажется, навязывал борьбу на каждом участке поля. Другое дело, что с атакой у "Бетиса" не ладилось. Все, что можно вспомнить - очень дальний штрафной от Фекира, отраженный Куртуа.

| Vinícius Júnior vs Real Betis



• 78 minutes played

• 2 shots

• 7 successful dribbles

• 1 key pass

• 10 duels won

• 3 fouls won

• 4 recoveries



Decent performance again from @ViniJr pic.twitter.com/mes4ggwcoc — VJR (@ViniciusinhoJr) August 28, 2021

На том первая половина и закончилась. Со старта второй рисунок игры резко изменился: получив втык от Анчелотти, игроки "Реала" забегали быстрее и повторно прижали хозяев. В составе "Сливочных" во второй игре кряду выделялся Винисиус, который обыгрывал все, что двигалось - 7 удачных обводок к 70-й минуте!

Ну и, естественно, тащил Бензема. Карим сперва опасно бил головой с подачи Бэйла, но "Бетис" выручил Силва. Ну а на 61-й минуте француз исполнил потрясающую передачу на выздоровевшего Дани Карвахаля, который не менее ярко с лету вогнал мяч под дальнюю штангу. Эстетский гол!

Самое интересное, что за полминуты до гола Карвахаля забивать должен был "Бетис": Хуанми после череды индивидуальных ошибок оказался в ситуации 2 в 1, но не справился с простейшим пасом. Вот она, пресловутая разница в классе.

5 - Karim Benzema ???????? has been involved in five goals in his first three games of a @LaLigaEN season (two goals and three assists) for the first time in his @realmadriden career. Exquisite. pic.twitter.com/7Cs5n7qai1 — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2021

В оставшееся до свистка время у "Реала" был отличный шанс удвоить счет, но Асенсио в контратаке промахнулся по воротам с линии штрафной. "Бетис" не имел и этого вплоть до 96-й минуты, хотя опять дольше владел мячом и не стеснялся разыгрывать его прямо возле владений Куртуа.

В таблице "Реал" после трех туров наряду с "Валенсией", "Севильей" и "Мальоркой" имеет по 7 очков. Результат неидеальный, но достойный. У "Бетиса" - 2 балла, и это, конечно, оценка "неудовлетворительно" по меркам полпреда Испании в ЛЕ.

3-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал" - 0:1

Гол: Карвахаль, 61

"Бетис": Силва - Монтойя, Песселья, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо (Камараса, 70) - Руибаль (Тельо, 70), Фекир, Каналес (Хоакин, 82) - Хуанми (Иглесиас, 77)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Гутьеррес (Родриго, 83) - Вальверде, Каземиро, Иско (Васкес, 66) - Бэйл (Асенсио, 66), Бенема, Винисиус (Азар, 78)

Предупреждения: Фекир, 23, Песселья, 43, Каналес, 44, Руибаль, 45+1, Монтойя, 59 - Гутьеррес, 44, Азар, 80, Каземиро, 90+1