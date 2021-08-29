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Выстрадали. Бетис - Реал 0:1. Видео гола и обзор матча
Все решил один точный удар
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Трехматчевое выездное турне мадридского "Реала" завершилось удачно, хотя, по большому счету, игра могла сложиться по-разному. У вице-чемпиона не было решающего перевеса по игре, и все решили мелочи.
Взять хотя бы голевую атаку - за полминуты до мяча "Реала" забивать должен был "Бетис", но Хуанми сплоховал, а Карвахаль - нет. Это называют "класс".
3-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Реал" - 0:1
Гол: Карвахаль, 61
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