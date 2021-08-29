Выстрадали. Бетис - Реал 0:1. Видео гола и обзор матча

Трехматчевое выездное турне мадридского "Реала" завершилось удачно, хотя, по большому счету, игра могла сложиться по-разному. У вице-чемпиона не было решающего перевеса по игре, и все решили мелочи.

Взять хотя бы голевую атаку - за полминуты до мяча "Реала" забивать должен был "Бетис", но Хуанми сплоховал, а Карвахаль - нет. Это называют "класс".

3-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал" - 0:1

Гол: Карвахаль, 61