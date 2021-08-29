И снова выручает Депай. Барселона - Хетафе 2:1. Видео голов и обзор матча

"Барселоне" пришлось помучиться в матче против "Хетафе", который до этого не забивал в 6 играх чемпионата из 7. "Кулес" слишком часто ошибались в простых ситуациях, что мешало им вести игру.

В итоге команды обменялись голами в стартовые 20 минут, а судьбу матча решили индивидуальные действия Мемфиса Депая, который накрутил защитников и мощно пальнул в ближний угол. Это уже второй тур кряду, когда гол голландца спасает "Барсу" от проблем.

3-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Роберто, 2, Депай, 30 - Сандро, 18