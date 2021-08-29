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И снова выручает Депай. Барселона - Хетафе 2:1. Видео голов и обзор матча
Непростая победа каталонцев над аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселоне" пришлось помучиться в матче против "Хетафе", который до этого не забивал в 6 играх чемпионата из 7. "Кулес" слишком часто ошибались в простых ситуациях, что мешало им вести игру.
В итоге команды обменялись голами в стартовые 20 минут, а судьбу матча решили индивидуальные действия Мемфиса Депая, который накрутил защитников и мощно пальнул в ближний угол. Это уже второй тур кряду, когда гол голландца спасает "Барсу" от проблем.
3-й тур. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Хетафе" - 2:1
Голы: Роберто, 2, Депай, 30 - Сандро, 18
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