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И снова выручает Депай. Барселона - Хетафе 2:1. Видео голов и обзор матча

Испания
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Непростая победа каталонцев над аутсайдером

И снова выручает Депай. Барселона - Хетафе 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Барселоне" пришлось помучиться в матче против "Хетафе", который до этого не забивал в 6 играх чемпионата из 7. "Кулес" слишком часто ошибались в простых ситуациях, что мешало им вести игру.

В итоге команды обменялись голами в стартовые 20 минут, а судьбу матча решили индивидуальные действия Мемфиса Депая, который накрутил защитников и мощно пальнул в ближний угол. Это уже второй тур кряду, когда гол голландца спасает "Барсу" от проблем.

3-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Роберто, 2, Депай, 30 - Сандро, 18

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В статье: Барселона "Хетафе" Мемфис Депай
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