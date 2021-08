Примера. Блистательный Райо и героичная Осасуна

Порой кажется, что "Кадис" не играет, а страдает в Примере. Сегодня южане владели мячом менее 30% времени, и хотя их редкие контратаки были острыми, такая игра порядком изматывала. Вот и не хватило команду Серверы на финальный отрезок.

Все могло закончиться и раньше, но хозяевам помог быстрый гол. Сальви прорвался по флангу и прострелил, Негредо пропустил мяч и Алекс отправил его по назначению - все гениальное просто.

"Осасуна" выполнила какое-то астрономическое количество подач и со стандартов, и с игры, но "Кадис" стоял насмерть. Позже ему еще и арбитр помог, поставив пенальти за неумышленную игру рукой от Давида Гарсии.

3 - Three penalties have conceded by handball in the Osasuna vs Cádiz game, more than any other #LaLiga game in the competition since at least 2006/07 season (level with Eibar vs Real Sociedad in March 2020). Fateful @caosasuna_en #Cadiz pic.twitter.com/fGOAa2n37Q

Тем не менее, напор басков принес результат. Развязка наступила уже в добавленное время. Сперва Кала привез пенальти, который реализовал Торрес, а за минуту до свистка деморализованных хозяев добил со второго этажа Давид Гарсия, таким образом, реабилитировавшийся за пенальти.

Благодаря героичной победе "Осасуна" поднялась повыше в таблице, имея 5 очков. У "Кадиса" по-прежнему 2 набранных очка.

3-й тур. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Осасуна" - 2:3

Голы: Алекс, 16, 66 (с пенальти) - Кике, 59 (с пенальти), Роберто Торрес, 90+1, Давид Гарсия, 90+4

"Кадис": Ледесма - Акапо, Ароян (Переа, 46), Хименес, Эспино - Аларкон - Сальви (Осмаич, 78), Карселен, Алекс, Лосано (Кала, 46) - Негредо (Андоне, 68)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес (Барберо, 87) - Торро (Коте, 87) - Хави Мартинес (Авила, 61), Ойер (Роберто Торрес, 73), Брашанац, Рубен Гарсия (Ибаньес, 73) - Кике

Предупреждения: Лосано, 29, Ароян, 36, Аларкон, 63, Хименес, 84

Первая победа "Райо Вальекано" после возвращения в Примеру. И какая победа! "Гранада" была смята всего лишь за один тайм.

Самое интересное, что мячом больше владели как раз гости, однако они даже не доходили к штрафной "Райо". В то же время сами "Пчелы" контратаковали очень конкретно. Гол Альваро Гарсии - настоящий подарок для эстетов. Следующие два взятия ворот пришли после перехватов в средней зоне: в первом случае Нтека заработал пенальти, во втором - забил сам.

При таких раскладах второй тайм можно было и не играть, но регламентом это не предусмотрено. В итоге "Гранаде" пришлось мучиться еще тайм, вылившийся для команды Роберта Морено в еще один пропущенный мяч. Мрак.

3 - #Rayo Vallecano have scored three goals at the half time in a single #LaLiga game for the first time since January 2016 when they won 3-0 vs Celta de Vigo in the first half (3-0 at the end of the game). Lightning#RayoGranada pic.twitter.com/6vDmVTyqLi