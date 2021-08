Примера. Атлетико - Вильярреал 2:2. Никакой логики, зато какое зрелище!

"Атлетико" выдал одновременно лучший атакующий и худший оборонительный перфоманс за много месяцев. В итоге матч, в котором команда Диего Симеоне выглядела на голову сильнее соперника, едва не был проигран.

Первый тайм "Матрасники" отбегали так, словно в них вселилась праймовая "Барселона". Атака шла за атакой, момент за моментом; чуть выпадал из стройного ансамбля один лишь Суарес, а остальные и пасовали, и отбирали на высочайшем уровне.

Как "Атлетико" не забил до перерыва - загадка. Лемар пробивал в упор, но Рульи чудом перевел мяч в штангу. Затем по пустым воротам бил Карраско - вынесли защитники. Еще раз кто-то из обороны "Желтой субмарины" выручил после удара Триппьера с трех метров.

13+ - Atletico Madrid have attempted 13 shots and conceded none in the first half against Villarreal – this is the first half with the biggest difference between the shots attempted and faced in LaLiga this season. Intensity. pic.twitter.com/vAsaZf827f