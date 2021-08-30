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Примера. Атлетико - Вильярреал 2:2. Никакой логики, зато какое зрелище!

Испания
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Чудесное спасение чемпиона

Примера. Атлетико - Вильярреал 2:2. Никакой логики, зато какое зрелище!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" выдал одновременно лучший атакующий и худший оборонительный перфоманс за много месяцев. В итоге матч, в котором команда Диего Симеоне выглядела на голову сильнее соперника, едва не был проигран.

Первый тайм "Матрасники" отбегали так, словно в них вселилась праймовая "Барселона". Атака шла за атакой, момент за моментом; чуть выпадал из стройного ансамбля один лишь Суарес, а остальные и пасовали, и отбирали на высочайшем уровне.

Как "Атлетико" не забил до перерыва - загадка. Лемар пробивал в упор, но Рульи чудом перевел мяч в штангу. Затем по пустым воротам бил Карраско - вынесли защитники. Еще раз кто-то из обороны "Желтой субмарины" выручил после удара Триппьера с трех метров.

И вот по такой игре, где "Вильярреала" и не видно было, он в первой же атаке забил гол! Случилось это на 52-й минуте: Пино прорвался по флангу, откатил на Тригейроса и тот чуть не порвал сетку.

"Атлетико" еще раз собрался и все-таки сравнял счет. По сути, гол сделал перехват Льоренте - Суаресу оставалось лишь не сплоховать с десяти метров, что он и сделал.

Но и это был еще далеко не конец. "Матрасники" перли вперед; Лемар и Карраско не уставали финтить на флангах, да только все тщетно. Грубейшая ошибка лидера обороны "Атлетико" Хосе Хименеса позволила Пино и Данджуме вдвоем вывалиться на ворота, что закончилось дебютным голом в Примере от голландского новичка "Субмарины".

После такого любая команда падет духом, и "Матрасники" тоже приуныли. Последние минуты они играли уже без энтузиазма, будто покорившись судьбе, но в самой последней атаке, на финальной секунде игры банальный лонгболл со своей половины превратился для них в спасительный гол! Как не разобрались Манди и Рульи - это фантастика. С другой стороны, это также и справедливость - "Субмарина" не наиграла на победу даже близко.

В таблице после трех туров у "Атлетико" 7 очков; "Вильярреал" же застыл в нижней части турнирки с 3 баллами.

3-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Вильярреал" - 2:2

Голы: Суарес, 56, Манди, 90+4 (автогол) - Тригейрос, 52, Данджума, 74

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес (Ренан Лоди, 88), Эрмосо (Кондогбья, 80) - Коке - Триппьер, Льоренте, Лемар (Матеус Кунья, 80), Карраско (де Пауль, 70) - Корреа, Суарес (Сауль, 70)

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Манди, Эступиньян (Данджума, 63) - Пино (Гаспар, 80), Тригейрос, Капу, Альберто Морено (Педраса, 63) - Жерар Морено, Дья (Коклен, 63)

Предупреждения: Корреа, 28, Лемар, 45, Суарес, 59, де Пауль, 85, Эрмосо, 90+6 - Жерар Морено, 61, Рульи, 85

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вильярреал
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Комментарии (6)
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s.leonov (dsd)
30.08.2021 в 01:19
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ------ bit.do/extazex
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-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2021 в 01:23
Простоквашин, пошёл ты со своим членом к nugap4yку.
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trafalgar (Запорожье)
30.08.2021 в 02:36
даже фаны динамо считают простоквашина поехавшим
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
30.08.2021 в 01:15
Обидно, какой-то минуты не хватило Вильярреалу
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+2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2021 в 01:20
Капец, несчастный случай. На последних секундах такое, как-то жалко их стало и дело вовсе не в том, чтобы Атлетико максимум очок потеряло.(
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hardcorepwnz (Украина)
30.08.2021 в 02:17
Конечно нет)
+1
0


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