Примера. Атлетико - Вильярреал 2:2. Никакой логики, зато какое зрелище!

"Атлетико" выдал одновременно лучший атакующий и худший оборонительный перфоманс за много месяцев. В итоге матч, в котором команда Диего Симеоне выглядела на голову сильнее соперника, едва не был проигран.

Первый тайм "Матрасники" отбегали так, словно в них вселилась праймовая "Барселона". Атака шла за атакой, момент за моментом; чуть выпадал из стройного ансамбля один лишь Суарес, а остальные и пасовали, и отбирали на высочайшем уровне.

Как "Атлетико" не забил до перерыва - загадка. Лемар пробивал в упор, но Рульи чудом перевел мяч в штангу. Затем по пустым воротам бил Карраско - вынесли защитники. Еще раз кто-то из обороны "Желтой субмарины" выручил после удара Триппьера с трех метров.

13+ - Atletico Madrid have attempted 13 shots and conceded none in the first half against Villarreal – this is the first half with the biggest difference between the shots attempted and faced in LaLiga this season. Intensity. pic.twitter.com/vAsaZf827f — OptaJose (@OptaJose) August 29, 2021

И вот по такой игре, где "Вильярреала" и не видно было, он в первой же атаке забил гол! Случилось это на 52-й минуте: Пино прорвался по флангу, откатил на Тригейроса и тот чуть не порвал сетку.

"Атлетико" еще раз собрался и все-таки сравнял счет. По сути, гол сделал перехват Льоренте - Суаресу оставалось лишь не сплоховать с десяти метров, что он и сделал.

Но и это был еще далеко не конец. "Матрасники" перли вперед; Лемар и Карраско не уставали финтить на флангах, да только все тщетно. Грубейшая ошибка лидера обороны "Атлетико" Хосе Хименеса позволила Пино и Данджуме вдвоем вывалиться на ворота, что закончилось дебютным голом в Примере от голландского новичка "Субмарины".

That would've been Emery's first win against Simeone in 15 attempts. What a sad ending to the game for Villarreal. pic.twitter.com/LGR6XD7H5k — Aadoo Ozzo ???????? (@Aadozo) August 29, 2021

После такого любая команда падет духом, и "Матрасники" тоже приуныли. Последние минуты они играли уже без энтузиазма, будто покорившись судьбе, но в самой последней атаке, на финальной секунде игры банальный лонгболл со своей половины превратился для них в спасительный гол! Как не разобрались Манди и Рульи - это фантастика. С другой стороны, это также и справедливость - "Субмарина" не наиграла на победу даже близко.

В таблице после трех туров у "Атлетико" 7 очков; "Вильярреал" же застыл в нижней части турнирки с 3 баллами.

3-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Вильярреал" - 2:2

Голы: Суарес, 56, Манди, 90+4 (автогол) - Тригейрос, 52, Данджума, 74

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес (Ренан Лоди, 88), Эрмосо (Кондогбья, 80) - Коке - Триппьер, Льоренте, Лемар (Матеус Кунья, 80), Карраско (де Пауль, 70) - Корреа, Суарес (Сауль, 70)

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Манди, Эступиньян (Данджума, 63) - Пино (Гаспар, 80), Тригейрос, Капу, Альберто Морено (Педраса, 63) - Жерар Морено, Дья (Коклен, 63)

Предупреждения: Корреа, 28, Лемар, 45, Суарес, 59, де Пауль, 85, Эрмосо, 90+6 - Жерар Морено, 61, Рульи, 85