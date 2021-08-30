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Степень тяжести покажет МРТ. Луис Суарес получит травму в поединке с Вильярреалом
Ударная сила "матрасников"
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес не доиграл поединок Ла Лиги с "Вильярреалом" (2:2).
В дебюте второго тайма 34-летний уругвайский исполнитель забил гол, а уже на 70-й – был заменен на Сауля.
Все дело в том, что Суарес испытывал сильный дискомфорт в задней поверхности левого бедра. В ближайшее время экс-нападающий "Барселоны" и "Ливерпуля" пройдет МРТ и углубленное медицинское обследование.
.@LuisSuarez9 finalizó el partido con fuertes molestias en la cara posterior de la pierna izquierda. Se le realizarán pruebas en las próximas horas para determinar el alcance de dichas molestias.— Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2021
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