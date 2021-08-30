Степень тяжести покажет МРТ. Луис Суарес получит травму в поединке с Вильярреалом

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес не доиграл поединок Ла Лиги с "Вильярреалом" (2:2).

В дебюте второго тайма 34-летний уругвайский исполнитель забил гол, а уже на 70-й – был заменен на Сауля.

Все дело в том, что Суарес испытывал сильный дискомфорт в задней поверхности левого бедра. В ближайшее время экс-нападающий "Барселоны" и "Ливерпуля" пройдет МРТ и углубленное медицинское обследование.