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Степень тяжести покажет МРТ. Луис Суарес получит травму в поединке с Вильярреалом

Испания
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Ударная сила "матрасников"

Степень тяжести покажет МРТ. Луис Суарес получит травму в поединке с Вильярреалом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес не доиграл поединок Ла Лиги с "Вильярреалом" (2:2).

В дебюте второго тайма 34-летний уругвайский исполнитель забил гол, а уже на 70-й – был заменен на Сауля.

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Все дело в том, что Суарес испытывал сильный дискомфорт в задней поверхности левого бедра. В ближайшее время экс-нападающий "Барселоны" и "Ливерпуля" пройдет МРТ и углубленное медицинское обследование.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Вильярреал
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