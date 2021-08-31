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Француз, но не тот? Реал близок к трансферу таланта Ренна. По Мбаппе в Мадриде пойдут на компромисс
Оформят переход Килиана не сейчас. Но все-таки оформят
France
Мадридский "Реал" близок к приобретению полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга. Инсайдер Фабрицио Романо в своем Твиттере утверждает, что "меренги" предложили за 18-летнего хавбека чуть больше 30 миллионов евро, не считая бонусы.
Сам талант хотел бы покинуть "Ренн" сейчас, а не через год как свободный агент. Личный контракт игрока согласован до июня 2026 года.
Official bid from Real Madrid for Eduardo Camavinga: bit more than €30m, add ons included in the proposal. Camavinga prefers to leave Rennes now more than as free agent in 2022. Agreement close to be finalized. ????⚪️ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021
Personal terms agreed until June 2026. #Camavinga
Что касается перехода форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, то, как сообщает Sky Sports, у французского гранда нет шансов на заключение нового контракта со своим лидером. Килиан вновь сообщил руководителям "ПСЖ", что не продлит трудовой договор.
Мбаппе планирует подписать предварительное соглашение с мадридцами в январе. Несмотря на интерес других европейских топ-клубов, Килиан заинтересован исключительно в переходе в "Реал".
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