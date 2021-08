Француз, но не тот? Реал близок к трансферу таланта Ренна. По Мбаппе в Мадриде пойдут на компромисс

Мадридский "Реал" близок к приобретению полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга. Инсайдер Фабрицио Романо в своем Твиттере утверждает, что "меренги" предложили за 18-летнего хавбека чуть больше 30 миллионов евро, не считая бонусы.

Сам талант хотел бы покинуть "Ренн" сейчас, а не через год как свободный агент. Личный контракт игрока согласован до июня 2026 года.

Official bid from Real Madrid for Eduardo Camavinga: bit more than €30m, add ons included in the proposal. Camavinga prefers to leave Rennes now more than as free agent in 2022. Agreement close to be finalized. ????⚪️ #RealMadrid



Personal terms agreed until June 2026. #Camavinga