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Француз, но не тот? Реал близок к трансферу таланта Ренна. По Мбаппе в Мадриде пойдут на компромисс

Испания
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(1 голосов)

Оформят переход Килиана не сейчас. Но все-таки оформят

Француз, но не тот? Реал близок к трансферу таланта Ренна. По Мбаппе в Мадриде пойдут на компромисс

France

Новина українською

Мадридский "Реал" близок к приобретению полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга. Инсайдер Фабрицио Романо в своем Твиттере утверждает, что "меренги" предложили за 18-летнего хавбека чуть больше 30 миллионов евро, не считая бонусы.

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Сам талант хотел бы покинуть "Ренн" сейчас, а не через год как свободный агент. Личный контракт игрока согласован до июня 2026 года.

Что касается перехода форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, то, как сообщает Sky Sports, у французского гранда нет шансов на заключение нового контракта со своим лидером. Килиан вновь сообщил руководителям "ПСЖ", что не продлит трудовой договор.

Мбаппе планирует подписать предварительное соглашение с мадридцами в январе. Несмотря на интерес других европейских топ-клубов, Килиан заинтересован исключительно в переходе в "Реал".

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В статье: Реал (Мадрид) Ренн Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Эдуарду Камавинга
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
31.08.2021 в 09:55
До последнего пускать пыль в глаза, чтобы никто другой не вступил в переговоры, а перед самими трансферным окном передумать и получить его бесплатно, как свободного агента. Уверен, что об этом плане знали две стороны: и Мбапе и Реал. Вот вам фэйр плей...
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