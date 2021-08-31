От Роналду отказались, теперь торгуют форварда Атлетико. Куман хочет, чтобы Барса подписала нападающего

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман желает, чтобы до закрытия трансферного окна испанский гранд усилил линию атаки. По информации Marca, голландский специалист считает данный шаг очень важным, ведь Серхио Агуэро и Усман Дембеле травмированы, а кондиции Ансу Фати после года вне игры неизвестны.

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Каталонский клуб направил мадридскому "Атлетико" предложение по трансферу португальского форварда Жоау Фелиша, как сообщает радиостанция RAC1.

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El Barça ha demanat a l'Atlètic de Madrid la cessió del davanter Joao Félix. Es tracta d'una cessió pura i dura, sense diners pel mig. El club madrileny ja ha rebut la proposta i demà haurà de respondre. pic.twitter.com/XmI49Cru7L — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 30, 2021

Также появилась информация, что форвард Криштиану Роналду, перешедший в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса", был согласен на трансфер в "Барселону". Об этом информирует издание Diario Sport со ссылкой на Catalunya Radio. Каталонцы отказались от данной инициативы.