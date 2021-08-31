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От Роналду отказались, теперь торгуют форварда Атлетико. Куман хочет, чтобы Барса подписала нападающего

Испания
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(1 голосов)

До закрытия трансферного окна

От Роналду отказались, теперь торгуют форварда Атлетико. Куман хочет, чтобы Барса подписала нападающего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман желает, чтобы до закрытия трансферного окна испанский гранд усилил линию атаки. По информации Marca, голландский специалист считает данный шаг очень важным, ведь Серхио Агуэро и Усман Дембеле травмированы, а кондиции Ансу Фати после года вне игры неизвестны.

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Каталонский клуб направил мадридскому "Атлетико" предложение по трансферу португальского форварда Жоау Фелиша, как сообщает радиостанция RAC1.

Также появилась информация, что форвард Криштиану Роналду, перешедший в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса", был согласен на трансфер в "Барселону". Об этом информирует издание Diario Sport со ссылкой на Catalunya Radio. Каталонцы отказались от данной инициативы.

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В статье: Криштиану Роналду Рональд Куман Барселона Жоау Феликс
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Источник:
Marca

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Комментарии (12)
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Барселиниус (землянин)
31.08.2021 в 12:41
Роналду в Барселоне это оксюморон.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
31.08.2021 в 12:56
Відділ фантастики на іншому поверсі....
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
31.08.2021 в 12:31
Роналду и в Барселону. (). Кое-кого могло бы порвать. И я даже знаю, кого.
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+2
0
Algrab (Костопiль)
31.08.2021 в 12:57
Ще й як!!!
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2021 в 11:28
И снова уа футбол не внимательно вычитывает новости с зарубежных источников. И речи не может быть про ТРАНЧФЕР. Со стороны руководства Барселоны речь идёт об аренде.
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
31.08.2021 в 12:59
Перейти із стабільного по фінансах топ- клубу в ФКбанкрот? Феліш такого не зробить...
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
31.08.2021 в 11:27
Краще б захист підсилили, напад ще більш- менш...
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0
0
dabo47
31.08.2021 в 11:21
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0
0
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SeventyFour (Phoenix)
31.08.2021 в 11:18
Пусть Супрягу берут! Чемпион Мира ! Им только такие нужны
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+1
0
Dr. House (Поділля)
31.08.2021 в 10:51
"Об этом сообщает Дуриан Спорт со ссылкой на Каталуния Радио" Там в Каталонии одни желтые Мундо Алени, то они Реал в чемпионат Англии отправляют, то КР в ФКБанкрот.
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+2
-2
Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 10:14
Роналду и Барселона..... смешно
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
31.08.2021 в 10:32
это кощунственно
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-2


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