  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Игрок хочет перейти, боссы не желают отпускать. Барселона начала переговоры с форвардом МЮ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок хочет перейти, боссы не желают отпускать. Барселона начала переговоры с форвардом МЮ

Испания
(2 голосов)

Новая трансферная сага

Игрок хочет перейти, боссы не желают отпускать. Барселона начала переговоры с форвардом МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Ла Лиге. В приобретении форварда заинтересована "Барселона". Каталонцы уже находятся в продвинутой стадии переговоров с самим футболистом и руководством английского клуба.

Читайте такжеЭтих волков зубы не кормят или Мастер-класс от дьяволов. АПЛ. Вулвз – Манчестер Юнайтед 0:1

По информации журналиста Жерара Ромеро, манкунианцы не хотят отпускать 34-летнего страйкера. К тому же, сделку осложняет высокий оклад Кавани.

Тем не менее, сам уругвайский исполнитель действительно желает переехать в Каталонию. Ранее Эдинсон защищал цвета "Палермо", "Наполи" и "Пари Сен-Жермен". С 2008-го выступает за сборную своей страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Барселона Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Chapman даю в попу (Кіровоград)
31.08.2021 в 15:10
Хлопці, даю в попу та беру до рота за пачку мівіни!!! Для мессозбоченців та всіх хто голосував за потрошенко знижки!!!
Ответить
0
-8
avatar
Footballer16
31.08.2021 в 14:57
Так у барсы денег нет на зарплату, он за еду согласен там играть?
Ответить
+7
0
Dimka26 (Чернигов)
31.08.2021 в 15:04
на зарплату Месси денег нет))
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.08.2021 в 14:46
Это уж точно лучше вечно травмированного Агуэро. Да и с приходом Роналду необходимость в нем уже меньше.
Ответить
+8
0
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
31.08.2021 в 14:49
Привіт, Хард! КРІШТІАНО РОНАЛДО - У 36,5 РОКІВ ВИТІСНИТЬ будь-кого зі стартового складу - НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ СВІТУ - 759 ГОЛІВ (Едінсон Кавані на фоні вигляда не дуже , навіть попри непогані бомбардирські показники в минулому, за Наполі зокрема)
Ответить
+10
-1
Dimka26 (Чернигов)
31.08.2021 в 14:35
Да сплавят они Кавани. 1. Это 7-й номер.2. Игрок возрастной, удерживать смысла нет.3. Самому Кавани тоже вряд ли хотелось бы сидеть на лавке.
Ответить
+4
-3
Термит (Киев)
31.08.2021 в 14:14
Роналду требует себе 7-й номер...
Ответить
0
-9
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
31.08.2021 в 13:50
Спохватились під кінець трансферного вікна...
Ответить
+1
-10
avatar
Loader (Днепр)
31.08.2021 в 14:22
Так раньше необходимости у Кавани не было. А сейчас не хочет зависнуть на лавке.
Ответить
+1
-10
avatar
Барселиниус (землянин)
31.08.2021 в 13:46
Ответить
0
-11
Algrab (Костопiль)
31.08.2021 в 13:37
Ответить
0
-11


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...