Игрок хочет перейти, боссы не желают отпускать. Барселона начала переговоры с форвардом МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Ла Лиге. В приобретении форварда заинтересована "Барселона". Каталонцы уже находятся в продвинутой стадии переговоров с самим футболистом и руководством английского клуба.

По информации журналиста Жерара Ромеро, манкунианцы не хотят отпускать 34-летнего страйкера. К тому же, сделку осложняет высокий оклад Кавани.

Тем не менее, сам уругвайский исполнитель действительно желает переехать в Каталонию. Ранее Эдинсон защищал цвета "Палермо", "Наполи" и "Пари Сен-Жермен". С 2008-го выступает за сборную своей страны.