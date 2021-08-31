Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок хочет перейти, боссы не желают отпускать. Барселона начала переговоры с форвардом МЮ
Новая трансферная сага
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Ла Лиге. В приобретении форварда заинтересована "Барселона". Каталонцы уже находятся в продвинутой стадии переговоров с самим футболистом и руководством английского клуба.
По информации журналиста Жерара Ромеро, манкунианцы не хотят отпускать 34-летнего страйкера. К тому же, сделку осложняет высокий оклад Кавани.
Тем не менее, сам уругвайский исполнитель действительно желает переехать в Каталонию. Ранее Эдинсон защищал цвета "Палермо", "Наполи" и "Пари Сен-Жермен". С 2008-го выступает за сборную своей страны.
???? CAVANI ES EL NUEVE con el que trabaja el #Barça Negociaciones muy avanzadas con el jugador y trabajando con el Manchester United. Lo estamos explicando en https://t.co/vrsj4XOUJL #mercatojijantes #mercato— Gerard Romero (@gerardromero) August 31, 2021
Популярное сейчас
- Кто заиграет в сборной Петракова и итоги лета в УПЛ | UA-Футбол Talk # 4
- Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг
- Кобин объяснил, почему назначил Селезнева капитаном на матч с Шахтером
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО