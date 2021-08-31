Камавинга в шаге от Реала. Контракт уже подписан

Фабрицио Романо в своём твиттере заявил, что Эдуардо Камавинга из "Ренна" уже поставил свою подпись под контрактом с "Реалом". Сумма трансфера составит 31 миллион евро + бонусы.

Eduardo Camavinga has just signed his contract as new Real Madrid player. Paperworks between Real and Rennes were already signed in the night for €31m plus add ons. Here-we-go confirmed. ⚪️???????? #RealMadrid #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

Личный контракт 18-летнего дарования рассчитан до июня 2026 года.

Сообщается, что документы между клубами по трансферу опорника были подписаны прошлой ночью.

Напомним, что накануне стало известно, что "Реал" отказывается от трансфера Мбаппе этим летом. Таким образом клуб сэкономит 200 миллионов евро на игрока, рассчитывая подписать его бесплатно следующим летом.

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Эдуардо Камавинга провел за "Ренн" в прошлом сезоне 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.