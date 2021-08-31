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Камавинга в шаге от Реала. Контракт уже подписан

Испания
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Мадридский клуб перераспределил траты

Камавинга в шаге от Реала. Контракт уже подписан

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо в своём твиттере заявил, что Эдуардо Камавинга из "Ренна" уже поставил свою подпись под контрактом с "Реалом". Сумма трансфера составит 31 миллион евро + бонусы.

Личный контракт 18-летнего дарования рассчитан до июня 2026 года.

Сообщается, что документы между клубами по трансферу опорника были подписаны прошлой ночью.

Напомним, что накануне стало известно, что "Реал" отказывается от трансфера Мбаппе этим летом. Таким образом клуб сэкономит 200 миллионов евро на игрока, рассчитывая подписать его бесплатно следующим летом.

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Эдуардо Камавинга провел за "Ренн" в прошлом сезоне 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Ренн Килиан Мбаппе Эдуарду Камавинга
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