Камавинга в шаге от Реала. Контракт уже подписан

Фабрицио Романо в своём твиттере заявил, что Эдуардо Камавинга из "Ренна" уже поставил свою подпись под контрактом с "Реалом". Сумма трансфера составит 31 миллион евро + бонусы.

Eduardo Camavinga has just signed his contract as new Real Madrid player. Paperworks between Real and Rennes were already signed in the night for €31m plus add ons. Here-we-go confirmed. ⚪️???????? #RealMadrid #DeadlineDay