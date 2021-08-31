Ситуация более чем сложная – трансфер Кунде в Челси близок к срыву

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что трансфер Жюля Кунде из "Севильи" в "Челси" на грани срыва. "Обеими сторонами ситуация рассматривается как более чем сложная", – написал журналист.

Jules Koundé and Chelsea deal is considered “more than complicated” by all parties involved. Sevilla have absolutely NO intention to negotiate. It’s release clause or nothing - and Chelsea have not communicated any intention to pay the clause yet. ???????? #CFC #Sevilla — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

Сообщается, что "Севилья" требует исключительно выплату отступных в размере 85 миллионов евро. "Челси" предлагает меньше.

Напомним, что переговоры по Кунде стартовали более чем месяц назад. За весь август клубы так и не сумели прийти к чёткой договоренности.

22-летний защитник в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Севилью", забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.