Ситуация более чем сложная – трансфер Кунде в Челси близок к срыву

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что трансфер Жюля Кунде из "Севильи" в "Челси" на грани срыва. "Обеими сторонами ситуация рассматривается как более чем сложная", – написал журналист.

Jules Koundé and Chelsea deal is considered “more than complicated” by all parties involved. Sevilla have absolutely NO intention to negotiate. It’s release clause or nothing - and Chelsea have not communicated any intention to pay the clause yet. ???????? #CFC #Sevilla