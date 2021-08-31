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Ситуация более чем сложная – трансфер Кунде в Челси близок к срыву

Испания
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Сделка разрабатывалась больше месяца

Ситуация более чем сложная – трансфер Кунде в Челси близок к срыву

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что трансфер Жюля Кунде из "Севильи" в "Челси" на грани срыва. "Обеими сторонами ситуация рассматривается как более чем сложная", – написал журналист.

Сообщается, что "Севилья" требует исключительно выплату отступных в размере 85 миллионов евро. "Челси" предлагает меньше.

Напомним, что переговоры по Кунде стартовали более чем месяц назад. За весь август клубы так и не сумели прийти к чёткой договоренности.

22-летний защитник в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Севилью", забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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