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Ситуация более чем сложная – трансфер Кунде в Челси близок к срыву
Сделка разрабатывалась больше месяца
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Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что трансфер Жюля Кунде из "Севильи" в "Челси" на грани срыва. "Обеими сторонами ситуация рассматривается как более чем сложная", – написал журналист.
Jules Koundé and Chelsea deal is considered “more than complicated” by all parties involved. Sevilla have absolutely NO intention to negotiate. It’s release clause or nothing - and Chelsea have not communicated any intention to pay the clause yet. ???????? #CFC #Sevilla— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021
Сообщается, что "Севилья" требует исключительно выплату отступных в размере 85 миллионов евро. "Челси" предлагает меньше.
Напомним, что переговоры по Кунде стартовали более чем месяц назад. За весь август клубы так и не сумели прийти к чёткой договоренности.
22-летний защитник в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Севилью", забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
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