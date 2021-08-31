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Без этого не зарегистрировали бы Агуэро – Бускетс и Альба официально пошли на понижение зарплаты

Испания
(1 голосов)

Клубу необходима финансовая помощь игроков

Без этого не зарегистрировали бы Агуэро – Бускетс и Альба официально пошли на понижение зарплаты

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Журналист The Athletic в своём твиттере сообщил, что "Барселона" окончательно согласовала снижение зарплат и отсрочку выплат Бускетса и Альбы, что помогло клубу зарегистрировать Серхио Агуэро.

Ранее сообщалось, что игроки с самой высокой заработной платой в клубе пойдут на её снижение, чтобы помочь клубу зарегистрировать новичков, уложившись в потолок зарплат.

Напомним, что из-за существующего ограничения по заработным платам в Ла Лиге, "Барселона" не смогла зарегистрировать новый контракт Лионеля Месси, даже с учетом снижения заработной платы аргентинца на 50%.

Потолок зарплат существует в Ла Лиге, чтобы уберечь клубы от банкротства. По новому регламенту, команде запрещается тратить более 70% своих доходов на зарплату состава.

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В статье: Серхио Бускетс Хорди Альба Серхио Агуэро Барселона
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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 20:34
Барса превращается в дно нищее
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prockop4uck (Киев)
31.08.2021 в 20:33
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