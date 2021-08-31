Без этого не зарегистрировали бы Агуэро – Бускетс и Альба официально пошли на понижение зарплаты

Журналист The Athletic в своём твиттере сообщил, что "Барселона" окончательно согласовала снижение зарплат и отсрочку выплат Бускетса и Альбы, что помогло клубу зарегистрировать Серхио Агуэро.

Barca announce that Busquets and Alba have agreed pay cuts for this season, and deferred payments over rest of their contracts. Statement says it will let them register Aguero with La Liga. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) August 31, 2021

Ранее сообщалось, что игроки с самой высокой заработной платой в клубе пойдут на её снижение, чтобы помочь клубу зарегистрировать новичков, уложившись в потолок зарплат.

Напомним, что из-за существующего ограничения по заработным платам в Ла Лиге, "Барселона" не смогла зарегистрировать новый контракт Лионеля Месси, даже с учетом снижения заработной платы аргентинца на 50%.

Потолок зарплат существует в Ла Лиге, чтобы уберечь клубы от банкротства. По новому регламенту, команде запрещается тратить более 70% своих доходов на зарплату состава.