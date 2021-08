Без этого не зарегистрировали бы Агуэро – Бускетс и Альба официально пошли на понижение зарплаты

Журналист The Athletic в своём твиттере сообщил, что "Барселона" окончательно согласовала снижение зарплат и отсрочку выплат Бускетса и Альбы, что помогло клубу зарегистрировать Серхио Агуэро.

Barca announce that Busquets and Alba have agreed pay cuts for this season, and deferred payments over rest of their contracts. Statement says it will let them register Aguero with La Liga.