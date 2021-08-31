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Официально: Камавинга – игрок Реала
Мадридский клуб окончательно оформил переход талантливого опорника
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальные медиа "Реала" подтвердили переход опорника "Ренна" Эдуардо Камавинги. Футболист подпишет контракт до 2027 года.
Official Announcement: Camavinga.#RealMadrid | #WelcomeCamavinga— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) August 31, 2021
Сумма сделки – 31 миллион евро + бонусы. Сообщается, что всего французский клуб получит 40 миллионов евро.
Напомним, что накануне стало известно, что "Реал" отказывается от трансфера Мбаппе этим летом. Таким образом клуб сэкономит 200 миллионов евро на игрока, рассчитывая подписать его бесплатно следующим летом.
Эдуардо Камавинга провел за "Ренн" в прошлом сезоне 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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