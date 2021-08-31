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Официально: Камавинга – игрок Реала

Испания
(1 голосов)

Мадридский клуб окончательно оформил переход талантливого опорника

Официально: Камавинга – игрок Реала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальные медиа "Реала" подтвердили переход опорника "Ренна" Эдуардо Камавинги. Футболист подпишет контракт до 2027 года.

Сумма сделки – 31 миллион евро + бонусы. Сообщается, что всего французский клуб получит 40 миллионов евро.

Напомним, что накануне стало известно, что "Реал" отказывается от трансфера Мбаппе этим летом. Таким образом клуб сэкономит 200 миллионов евро на игрока, рассчитывая подписать его бесплатно следующим летом.

Эдуардо Камавинга провел за "Ренн" в прошлом сезоне 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Ренн Эдуарду Камавинга
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
31.08.2021 в 20:31
Перес красава. Шарит. Осталось ещё вопрос с Суперлигой дорешать и можно уходить на пенсию.
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-1
metall5291 (Kharkiv)
31.08.2021 в 20:29
Вот это молодцы в Реале. Камавинга футболист отличный, молодой, с хорошей перспективой. На кой ляд тратить 200 лямов на Мбаппе. Через год можно взять даром, если он того еще будет стоить, чтобы взять его вообще.
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
31.08.2021 в 20:34
Не кто не взял его 200 м .Перес был послан и это есть молодец?
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0
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Arrrchi (ЗП)
31.08.2021 в 20:39
в следующем году бесплатно перейдёт
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