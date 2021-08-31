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Официально: Тоттенхэм подписал защитника Барселоны
Лондонский клуб продолжает усиливать защиту
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальные медиа "Тоттенхэма" представили защитника Эмерсона Рояла из "Барселоны". Сумма сделки – 25 миллионов евро.
Please welcome London’s newest Royal, @Emerson_Royal22! ???? pic.twitter.com/M9uwTrCV2B— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021
Игрок поставил свою подпись под контрактом с "Тоттенхэмом", рассчитанным до 2026 года.
Сообщается, что "Реал Бетис" получит 5 миллионов от перехода бразильского защитника.
22-летний правый фуллбек провел прошлый сезон в аренде в "Бетисе". Он сыграл 38 матчей, забил 2 гола и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Emerson Royal from Barcelona to Tottenham, done deal and here-we-go confirmed. €30m add ons included from Spurs, paperworks completed during the night. ⚪️???? #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021
Official announcement today after medicals. Contract until June 2026. Real Betis receive €5m from the deal. https://t.co/hfGKf1kfJJ
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