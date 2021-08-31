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Официально: Тоттенхэм подписал защитника Барселоны

Испания
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Лондонский клуб продолжает усиливать защиту

Официально: Тоттенхэм подписал защитника Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальные медиа "Тоттенхэма" представили защитника Эмерсона Рояла из "Барселоны". Сумма сделки – 25 миллионов евро.

Игрок поставил свою подпись под контрактом с "Тоттенхэмом", рассчитанным до 2026 года.

Сообщается, что "Реал Бетис" получит 5 миллионов от перехода бразильского защитника.

22-летний правый фуллбек провел прошлый сезон в аренде в "Бетисе". Он сыграл 38 матчей, забил 2 гола и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон)
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