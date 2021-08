Официально: Тоттенхэм подписал защитника Барселоны

Официальные медиа "Тоттенхэма" представили защитника Эмерсона Рояла из "Барселоны". Сумма сделки – 25 миллионов евро.

Игрок поставил свою подпись под контрактом с "Тоттенхэмом", рассчитанным до 2026 года.

Сообщается, что "Реал Бетис" получит 5 миллионов от перехода бразильского защитника.

22-летний правый фуллбек провел прошлый сезон в аренде в "Бетисе". Он сыграл 38 матчей, забил 2 гола и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Emerson Royal from Barcelona to Tottenham, done deal and here-we-go confirmed. €30m add ons included from Spurs, paperworks completed during the night. ⚪️???? #THFC



Official announcement today after medicals. Contract until June 2026. Real Betis receive €5m from the deal. https://t.co/hfGKf1kfJJ