Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Лейпциг подписал полузащитника Барселоны
Каталонская распродажа продолжается
Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба присоединился к "Лейпцигу". Сумма сделки – 22 миллиона евро.
We've signed @IlaixMK from @FCBarcelona! ✍️— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 31, 2021
The 18-year-old midfielder joins #RBLeipzig on a five-year deal until 2026 ???? #HereWeGoMoriba pic.twitter.com/ROpDicWiv4
16 миллионов каталонский клуб получит сразу, ещё 6 – в виде бонусов. Кроме того, "Барселона" также заработает 10% со следующего трансфера игрока.
Напомним, что 18-летний полузащитник долго тянул с продлением контракта с "Барселоной". Клуб решил, что таких игроков в команде держать не будут и выставил Илайша на трансфер.
В прошлом сезоне Мориба провел за "Барселону" 18 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Официально: Динамо подписало бразильского вингера Витиньо
- Официально: Криштиану Роналду – игрок Манчестер Юнайтед
- Кобин: Не знаю, почему Монзуль не назначила чистый пенальти в ворота Шахтера
- Камавинга – в Реале, Мориба поменял Барсу на РБ Лейпциг. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО