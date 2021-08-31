Официально: Лейпциг подписал полузащитника Барселоны

Полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба присоединился к "Лейпцигу". Сумма сделки – 22 миллиона евро.

16 миллионов каталонский клуб получит сразу, ещё 6 – в виде бонусов. Кроме того, "Барселона" также заработает 10% со следующего трансфера игрока.

Напомним, что 18-летний полузащитник долго тянул с продлением контракта с "Барселоной". Клуб решил, что таких игроков в команде держать не будут и выставил Илайша на трансфер.

В прошлом сезоне Мориба провел за "Барселону" 18 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.