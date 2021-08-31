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Официально: Лейпциг подписал полузащитника Барселоны

Испания
(1 голосов)

Каталонская распродажа продолжается

Официально: Лейпциг подписал полузащитника Барселоны

Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба присоединился к "Лейпцигу". Сумма сделки – 22 миллиона евро.

16 миллионов каталонский клуб получит сразу, ещё 6 – в виде бонусов. Кроме того, "Барселона" также заработает 10% со следующего трансфера игрока.

Напомним, что 18-летний полузащитник долго тянул с продлением контракта с "Барселоной". Клуб решил, что таких игроков в команде держать не будут и выставил Илайша на трансфер.

В прошлом сезоне Мориба провел за "Барселону" 18 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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В статье: Барселона РБ Лейпциг Илайш Мориба
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
31.08.2021 в 21:36
Очень зря. Талантливый воспитанник Барселоны.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.08.2021 в 22:47
Капризный. Даже будет хуже. Лучше сразу избавиться.
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