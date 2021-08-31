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ПСЖ отклонил предложение Реала по Мбаппе в размере 200 миллионов
Дело не в деньгах
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" утром отверг новое предложение "Реала" по Килиану Мбаппе в размере 200 миллионов евро. Руководство намерено продлить контракт с футболистом.
Real Madrid have submitted a new official bid today morning for Kylian Mbappé. €200m on the table as @jpedrerol & @jfelixdiaz reported. It’s €200m guaranteed for PSG. NO answer, so NO intention to sell. ???????????? #Mbappé #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021
Nasser Al-Khelaifi wanted to keep the player. ???? pic.twitter.com/hdn3zfcoaE
Ранее "ПСЖ" уже дважды отклонял предложения "Реала": на 160 и на 180 миллионов евро.
У Килиана остался последний год по контракту с парижским клубом. Известно, что футболист хотел перебраться этим летом в "Реал", но не желал портить отношения с клубом и форсировать трансфер.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал руководству "ПСЖ" не уйти бесплатно.
В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.
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