ПСЖ отклонил предложение Реала по Мбаппе в размере 200 миллионов

"ПСЖ" утром отверг новое предложение "Реала" по Килиану Мбаппе в размере 200 миллионов евро. Руководство намерено продлить контракт с футболистом.

Real Madrid have submitted a new official bid today morning for Kylian Mbappé. €200m on the table as @jpedrerol & @jfelixdiaz reported. It’s €200m guaranteed for PSG. NO answer, so NO intention to sell. ???????????? #Mbappé #RealMadrid



Nasser Al-Khelaifi wanted to keep the player. ???? pic.twitter.com/hdn3zfcoaE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

Ранее "ПСЖ" уже дважды отклонял предложения "Реала": на 160 и на 180 миллионов евро.

У Килиана остался последний год по контракту с парижским клубом. Известно, что футболист хотел перебраться этим летом в "Реал", но не желал портить отношения с клубом и форсировать трансфер.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал руководству "ПСЖ" не уйти бесплатно.

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В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.