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ПСЖ отклонил предложение Реала по Мбаппе в размере 200 миллионов

Испания
(2 голосов)

Дело не в деньгах

ПСЖ отклонил предложение Реала по Мбаппе в размере 200 миллионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" утром отверг новое предложение "Реала" по Килиану Мбаппе в размере 200 миллионов евро. Руководство намерено продлить контракт с футболистом.

Ранее "ПСЖ" уже дважды отклонял предложения "Реала": на 160 и на 180 миллионов евро.

У Килиана остался последний год по контракту с парижским клубом. Известно, что футболист хотел перебраться этим летом в "Реал", но не желал портить отношения с клубом и форсировать трансфер.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал руководству "ПСЖ" не уйти бесплатно.

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В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (11)
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аалекс ( Крым)
31.08.2021 в 22:34
Французы решили отомстить испанцам за не совсем удачный трансфер Неймара из Барсы и вернуть назад шальные деньги?
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
31.08.2021 в 22:33
Ну и х с ними, или слава Богу (нужное подчеркнуть).
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0
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
31.08.2021 в 22:28
Если он продлит контракт - конечно будет фейл ... а если кинет их сл летом - это будет ТОП !!!
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0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
31.08.2021 в 22:30
Да их кинут в любом случае. Возьмут деньги, ну ок, где они такого второго игрока купят. Отпустят бесплатно - вдвойне проиграют. Остается надежда, что не все еще в нашем мире и в футболе решают бабки.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
31.08.2021 в 22:19
А шо, взять ещё 20-30 лимонов из тумбочки Пересу было не судьба? Или всё же он не настолько крут, как тут расписывают мадридасты? Короче Перес оказался пиз@аболом. Ни Мбаппе, ни Холанда. Зато какая-то камавинга с подержанной алабой. )))
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+1
-3
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hardcorepwnz (Украина)
31.08.2021 в 22:28
Говорят, уже взял с тумбочки и предложил 220. Ну там еще пару лямов на пиво и готов самый крупный трансфер в истории. Давненько у Переса этой ачивки не было.
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0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
31.08.2021 в 22:29
он просто показал мбаппе - что это золотая клетка ... И теперь - ставка на "бесплатность", по факту у РМ - нет денег - так тратиться - это все были сраные понты ...
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0
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
31.08.2021 в 22:31
Рассуждают болельщики фк БАНКРОТ.
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+1
-2
Медведь с балалайкой (Харьков)
31.08.2021 в 22:47
Я не болельщик РМ, если между Барсой и РМ - да, за РМ, н ов целом пофиг, а вот мешки - должны понимать - что они просто галимые чурки с мешком денег ... И никто и никогда не мечтал за них играть если не говорить про ЗП ...
0
0
metall5291 (Kharkiv)
31.08.2021 в 22:36
Это ты зря. Камавинга хорош. И еще нет 20 лет. Техника - супер. Скорость - обгонит Винисиуса. Это игрок на большую перспективу.
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+1
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
31.08.2021 в 22:48
И Алаба ему плохой, а кто круче есть Алабы на его позиции - придумай-ка плз ? Топ игрок - бесплатно ...
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0
0


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