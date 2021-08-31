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Гризманн вернется в Атлетико, а в Барселоне прибавится Де Йонгов

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Последние часы трансферного окна обещают быть жаркими

Гризманн вернется в Атлетико, а в Барселоне прибавится Де Йонгов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Гризманн присоединится к "Атлетико", об этом сообщает Фабрицио Романо в своём твиттере. "Барселона", в свою очередь, завершает переход Люка Де Йонга из "Севильи".

Гризманн присоединится к "Атлетико" на правах аренды с обязательством выкупа. Сообщается, что в сделке не фигурируют игроки для обмена.

"Барселона", параллельно с продажей Антуана, готовит трансфер Люка Де Йонга из "Севильи". Сообщается, что клуб достиг соглашения с игроком.

Напомним, что Антуан Гризманн присоединился к "Барселоне" в 2019 году, уйдя из того же "Атлетико". Француз провел в прошлом сезоне 51 игру, забил 20 голов и отдал 13 голевых передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Люк де Йонг Антуан Гризманн Барселона Севилья
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Комментарии (11)
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Wertu098 (бамбас )
01.09.2021 в 00:30
Короче Перес банкрот
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+1
0
Rostyslav Luchyshyn
31.08.2021 в 23:23
2 роки тому купили за 120 зараз продають за 40 , не дивно що барса в такій фінансовій дупі
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2021 в 23:25
Эта информация не соответствует действительности!!!
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2021 в 23:16
Жалко дідька Спокойно. Колись він казав, що за Гризю загризе любого))).
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2021 в 23:10
Де Йонг и в Севильи-то и в сборной не основной,и 31 год ему... Очередной Брйтвейт))). А с каким пафосом переход Гризмана в ФКБ сопровождался, а чувак два года в пустую потратил
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0
0
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trafalgar (Запорожье)
31.08.2021 в 23:06
трансферная политика барсы никудышная,взяли бы уже Варди
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
01.09.2021 в 00:12
Она раньше была никудышная, благодаря двум уродам, а сейчас она "вынужденная".
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
31.08.2021 в 22:55
Таке шось. Лучше этого Де Йонга никого не нашлось что ли
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2021 в 23:12
За какие шишы?))). И почему вариант с Супрягой отпал?)))
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
31.08.2021 в 23:20
Наверное Суркис слишком много запросил. Да и вообще, вон Милевский без клуба ходит
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.08.2021 в 22:54
« Гризманн ИЗ присоединится к "Атлетико"
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0
0


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