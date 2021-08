Гризманн вернется в Атлетико, а в Барселоне прибавится Де Йонгов

Гризманн присоединится к "Атлетико", об этом сообщает Фабрицио Романо в своём твиттере. "Барселона", в свою очередь, завершает переход Люка Де Йонга из "Севильи".

Antoine Griezmann deal now advanced between Barcelona & Atletico Madrid working on final details of the negotiation: it’s expected to be a loan with obligation to buy. Work in progress. ???????????? #Atleti #FCB #DeadlineDay