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Гризманн вернется в Атлетико, а в Барселоне прибавится Де Йонгов
Последние часы трансферного окна обещают быть жаркими
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гризманн присоединится к "Атлетико", об этом сообщает Фабрицио Романо в своём твиттере. "Барселона", в свою очередь, завершает переход Люка Де Йонга из "Севильи".
Antoine Griezmann deal now advanced between Barcelona & Atletico Madrid working on final details of the negotiation: it’s expected to be a loan with obligation to buy. Work in progress. ???????????? #Atleti #FCB #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021
Гризманн присоединится к "Атлетико" на правах аренды с обязательством выкупа. Сообщается, что в сделке не фигурируют игроки для обмена.
"Барселона", параллельно с продажей Антуана, готовит трансфер Люка Де Йонга из "Севильи". Сообщается, что клуб достиг соглашения с игроком.
Barcelona are progressing in negotiations to sign Luuk de Jong from Sevilla. Talks now advanced to sign Dutch striker - personal terms agreed and club close to reach an agreement! ???????????? #FCB #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021
Напомним, что Антуан Гризманн присоединился к "Барселоне" в 2019 году, уйдя из того же "Атлетико". Француз провел в прошлом сезоне 51 игру, забил 20 голов и отдал 13 голевых передач.
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