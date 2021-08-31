Источник: Бельерин перейдет в Бетис

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что Бельерин, "Арсенал" и "Бетис" уже подписали все документы о переходе игрока в испанию. Правый защитник присоединится к клубу из Севильи на правах аренды.

???? All documents are signed by Real Betis, Arsenal & Hector Bellerin for 26yo right-back’s straight loan move to the La Liga club. Once the governing body of Spain’s top flight gives a green light, transfer will be announced @TheAthleticUK #AFC #RealBetis https://t.co/KeiRdL3HFW — David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2021

Воспитанник "Барселоны" постепенно уступает место в основе Чемберсу. Английский визави уже провёл 2 матча из 3 в этом сезоне Премьер-лиги, а также матч в Кубке Англии. Также в клубе среди правых защитников числится Седрик Соареш.

В прошлом сезоне Эктор Бельерин провел за "Арсенал" 34 игры, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 25 миллионов евро.