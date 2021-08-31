  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Бельерин перейдет в Бетис
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Бельерин перейдет в Бетис

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Странный переход основного защитника

Источник: Бельерин перейдет в Бетис

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что Бельерин, "Арсенал" и "Бетис" уже подписали все документы о переходе игрока в испанию. Правый защитник присоединится к клубу из Севильи на правах аренды.

Воспитанник "Барселоны" постепенно уступает место в основе Чемберсу. Английский визави уже провёл 2 матча из 3 в этом сезоне Премьер-лиги, а также матч в Кубке Англии. Также в клубе среди правых защитников числится Седрик Соареш.

В прошлом сезоне Эктор Бельерин провел за "Арсенал" 34 игры, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 25 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Бетис (Севилья) Калум Чемберс Эктор Бельерин Седрик Суареш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...