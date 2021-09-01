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Мбаппе отказался от 135 миллионов евро в "ПСЖ"

Испания
(1 голосов)

Игрок серьезно настроен уйти

Мбаппе отказался от 135 миллионов евро в "ПСЖ"

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мбаппе отклонил предложенный "ПСЖ" трёхлетний контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро, после вычета налогов, сообщает Le Parisien. Это больше чем у Неймара и Месси.

Клуб предлагал 22-летнему форварду, который через год станет свободным агентом, новое соглашение до июня 2024 года. Игрок это предложение отклонил и намерен перейти в "Реал" следующим летом.

В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (12)
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таврия19752009 (симферополь)
01.09.2021 в 00:41
Зря отказался не факт что в Реале так же заиграет
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hardcorepwnz (Украина)
01.09.2021 в 00:35
Да пусть ПСЖ подавится, все равно ничего не выиграют. Все их разрозненные звезды, находящиеся на разном этапе карьеры и с разными целями, возглавляемые тренером-неудачником, вылетят в ЛЧ от первой же серьезной команды типа МС или Баварии. А Килиан все равно уйдет.
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0
-1
Ten0N (Leopolis)
01.09.2021 в 00:39
А в прошлом году вылетела почему-то Бавария от того же ПСЖ.
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hardcorepwnz (Украина)
01.09.2021 в 00:41
Ага, без Левандовски. И то были близки, чтобы переломить ситуацию.
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kalan-86 (Анкара)
01.09.2021 в 00:20
Есть наглые игроки, а есть наглые клубы. Так вот Барселона в случае с Месси годичной давности и ПСЖ в нынешней ситуации с Мбаппе ведут себя бессовестно. Кто помнит подробности «дела Месии», тот наверно согласится. Барселона пыталась манипулировать им только потому, что он проявил лояльность к родному клубу и не стал оповещать их об уходе до дедлайна, в они взамен просто уперлись. Сейчас ПСЖ мог бы выручить за Килиана 200 (!!) млн. Но, они предпочли вариант, который устраивает их, так ещё пытаются нагло его купить. Взамен, Мбаппе придерживается позиции «лучше не буду ссориться, сохраню лицо и нормальные отношения с клубом». А ведь мог бы включить режим «Куртуа, Дембеле, Коутинью и т.д»
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
01.09.2021 в 00:28
За многим на тот момент неизвестную молоденькую макаку шейхи заплатили огромнейшие деньги с целью его раскрутить и в надежде, шо она поможет им выиграть ЛЧ. Она вложенные в неё бабки ещё не отработала.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
01.09.2021 в 00:31
"Неизвестная макака" тогда в полуфинал ЛЧ вывела скромный Монако, так что не надо тут про великую услугу от ПСЖ. Неизвестная макака это Неймар, который ничего полезного Парижу не принес, а 222 миллиона съел.
+2
0
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Барселиниус (землянин)
01.09.2021 в 00:20
Ой, да пусть дёргает в свой Реал. Но пусть ниггер помнит, шо шейхи заплатили за него гораздо больше, чем он того стоит. Человек он с гнильцой, в Реал ему и дорога.
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+1
-5
Wertu098 (бамбас )
01.09.2021 в 00:27
подгорает)))
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+3
-1
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hardcorepwnz (Украина)
01.09.2021 в 00:29
Почему-то люди с принципами вдруг стали "с гнильцой". Он вроде бы нигде не говорил, что требует моментального ухода этим летом. И в отличие от некоторых современных футболистов, начинающих чуть ли не голодовку объявлять, только чтобы их отпустили, Мбаппе согласен отработать свой контракт до конца.
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Барселиниус (землянин)
01.09.2021 в 00:33
Да там в другом моменте его гнильца проявилась. Щас точно не вспомню, но здесь о ней многие тогда писали.
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-2
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hardcorepwnz (Украина)
01.09.2021 в 00:37
Ну он конечно чсвшный парень, но с ним еще не все потеряно, молодой еще. Каким еще можно быть в коллективе с нынешним Неймаром и другими, где везде бабки и по*уизм.
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