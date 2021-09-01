Мбаппе отказался от 135 миллионов евро в "ПСЖ"

Мбаппе отклонил предложенный "ПСЖ" трёхлетний контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро, после вычета налогов, сообщает Le Parisien. Это больше чем у Неймара и Месси.

Клуб предлагал 22-летнему форварду, который через год станет свободным агентом, новое соглашение до июня 2024 года. Игрок это предложение отклонил и намерен перейти в "Реал" следующим летом.

В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.