Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе отказался от 135 миллионов евро в "ПСЖ"
Игрок серьезно настроен уйти
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мбаппе отклонил предложенный "ПСЖ" трёхлетний контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро, после вычета налогов, сообщает Le Parisien. Это больше чем у Неймара и Месси.
Клуб предлагал 22-летнему форварду, который через год станет свободным агентом, новое соглашение до июня 2024 года. Игрок это предложение отклонил и намерен перейти в "Реал" следующим летом.
В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг
- Кополовец: Срна всегда недоволен судейством, если команда не играет. Это их стиль с Луческу
- Харатин покинул расположение сборной Украины для подписания контракта с Легией
- Хавбек Валенсии забил гол ударом скорпиона - ВИДЕО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО