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Пазл сложился. Сауль перешел в Челси, Гризманн в Атлетико, Люк де Йонг - в Барселону

Испания
(2 голосов)

Тройная сделка была оформлена в последние секунды дедлайна

Пазл сложился. Сауль перешел в Челси, Гризманн в Атлетико, Люк де Йонг - в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Самые громкие трансферные сделки дедлайна-2021 были оформлены глубоко ночью.

В 01:45 по киевскому времени “Челси” объявил об аренде хавбеке мадридского “Атлетико” Сауля. 26-летний футболист присоединился к “синим” на правах аренды за 4 млн евро. “Челси” может сделать трансфер постоянным через год за 35 млн евро.

“Челси” успел отправить документы по Саулю за две минуты до дедлайна. Минуту спустя “Барселона” и “Атлетико” сумели подать документацию по своей сделке. О ней было объявлено в 02:22 по Киеву.

Антуан Гризманн после двух малоудачных лет в "Барселоне" возвращается в мадридский “Атлетико”. Летом 2019 года “Барса” заплатила за переход Гризманна 120 млн евро. Ныне 30-летний футболист вернется в команду Диего Симеоне в годичную аренду с опцией ее продления еще на сезон и обязательством выкупа. В СМИ фигурировала цифра в 40 млн евро. Как информирует официальный сайт “Барселоны”, “Атлетико” берет на себя расходы по зарплате футболиста.

“Барселона” заменила Гризманна форвардом “Севильи” Люком де Йонгом. 31-летний нидерландский форвард – креатура Рональда Кумана. Аренда без обязательства выкупа.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Люк де Йонг Антуан Гризманн Барселона Челси (Лондон) Севилья Сауль Ньигес Сауль
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