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Барселона попытается продлить контракт с Куманом
Тренер останется в каталонском клубе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" намерена продлить контракт с главным тренером Рональдом Куманом, сообщает Mundo Deportivo.
Действующий контракт нидерландского специалиста с каталонским клубом рассчитан до 2022 года. По информации источника, руководство "Барселоны" связалось с Куманом и его агентом, чтобы обсудить новое соглашение. Ожидается, что новый контракт будет заключён по окончании сезона-2021/2022.
"Барселона" в 3 матчах набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.
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