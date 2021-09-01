  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона попытается продлить контракт с Куманом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона попытается продлить контракт с Куманом

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Тренер останется в каталонском клубе

Барселона попытается продлить контракт с Куманом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" намерена продлить контракт с главным тренером Рональдом Куманом, сообщает Mundo Deportivo.

Действующий контракт нидерландского специалиста с каталонским клубом рассчитан до 2022 года. По информации источника, руководство "Барселоны" связалось с Куманом и его агентом, чтобы обсудить новое соглашение. Ожидается, что новый контракт будет заключён по окончании сезона-2021/2022.

"Барселона" в 3 матчах набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.09.2021 в 17:24
Попытается ? А что он сильно упирается и не соглашается? )
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
01.09.2021 в 17:34
Алекс, там написано намерена. )
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
01.09.2021 в 17:13
Меня устраивает его работа в прошлом сезоне. По итогам этого сезона будет видно, но почему бы и нет? Команду он омолаживает активно и своевременно.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
01.09.2021 в 16:11
"А нам все равно....",- песня зайцев к/ф "Бриллиантовая рука".
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
01.09.2021 в 16:30
Це є добре..Для Реалу....
Ответить
+1
-1
prockop4uck (Киев)
01.09.2021 в 16:05
Дрочиус, вылезай, подлый трус
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...