Барселона попытается продлить контракт с Куманом

"Барселона" намерена продлить контракт с главным тренером Рональдом Куманом, сообщает Mundo Deportivo.

Действующий контракт нидерландского специалиста с каталонским клубом рассчитан до 2022 года. По информации источника, руководство "Барселоны" связалось с Куманом и его агентом, чтобы обсудить новое соглашение. Ожидается, что новый контракт будет заключён по окончании сезона-2021/2022.

"Барселона" в 3 матчах набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.