Барселона выставила Куману условия для продления контракта

"Барселона" начала переговоры о продлении контракта с главным тренером Роналдом Куманом. Жоан Лапорта обозначил несколько условий, при которых продление станет возможным, сообщает Diario Sport.

Две недели назад президент "блауграны" Жоан Лапорта встретился с агентом нидерландского тренера для обсуждения этой темы.

Прозвучали такие условия:

Во-первых, "Барселона" должна демонстрировать стабильно хорошую игру без неудачных отрезков по ходу сезона.

Во-вторых, от Кумана ожидают завоевания трофеев, приоритет – Ла Лига и Лига чемпионов.

В-третьих, Куман должен придерживаться стратегии, определенной руководством. Среди прочего от 58-летнего тренера ожидают содействия в развитии Рикарда Пуча и восстановлении формы Самюэля Умтити.

Текущий контракт Кумана действует до 2022 года.

Напомним, что Рональд Куман пришел в "Барселону" год назад. На посту главного тренера он сменил Кики Сетьена, после поражения от "Баварии" 8:2.

При нидерландском специалисте "Барселона" выиграла Кубок Испании и вела борьбу за первое место в чемпионате до последних туров.