Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона выставила Куману условия для продления контракта
Слишком мало выиграли
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" начала переговоры о продлении контракта с главным тренером Роналдом Куманом. Жоан Лапорта обозначил несколько условий, при которых продление станет возможным, сообщает Diario Sport.
Две недели назад президент "блауграны" Жоан Лапорта встретился с агентом нидерландского тренера для обсуждения этой темы.
Прозвучали такие условия:
Во-первых, "Барселона" должна демонстрировать стабильно хорошую игру без неудачных отрезков по ходу сезона.
Во-вторых, от Кумана ожидают завоевания трофеев, приоритет – Ла Лига и Лига чемпионов.
В-третьих, Куман должен придерживаться стратегии, определенной руководством. Среди прочего от 58-летнего тренера ожидают содействия в развитии Рикарда Пуча и восстановлении формы Самюэля Умтити.
Текущий контракт Кумана действует до 2022 года.
Напомним, что Рональд Куман пришел в "Барселону" год назад. На посту главного тренера он сменил Кики Сетьена, после поражения от "Баварии" 8:2.
При нидерландском специалисте "Барселона" выиграла Кубок Испании и вела борьбу за первое место в чемпионате до последних туров.
Популярное сейчас
- Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча
- Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022
- Без Зубкова и Степаненко. Петраков определился с заявкой на матч с Казахстаном
- Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО