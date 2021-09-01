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Барселона выставила Куману условия для продления контракта

Испания
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Слишком мало выиграли

Барселона выставила Куману условия для продления контракта

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" начала переговоры о продлении контракта с главным тренером Роналдом Куманом. Жоан Лапорта обозначил несколько условий, при которых продление станет возможным, сообщает Diario Sport.

Две недели назад президент "блауграны" Жоан Лапорта встретился с агентом нидерландского тренера для обсуждения этой темы.

Прозвучали такие условия:

Во-первых, "Барселона" должна демонстрировать стабильно хорошую игру без неудачных отрезков по ходу сезона.

Во-вторых, от Кумана ожидают завоевания трофеев, приоритет – Ла Лига и Лига чемпионов.

В-третьих, Куман должен придерживаться стратегии, определенной руководством. Среди прочего от 58-летнего тренера ожидают содействия в развитии Рикарда Пуча и восстановлении формы Самюэля Умтити.

Текущий контракт Кумана действует до 2022 года.

Напомним, что Рональд Куман пришел в "Барселону" год назад. На посту главного тренера он сменил Кики Сетьена, после поражения от "Баварии" 8:2.

При нидерландском специалисте "Барселона" выиграла Кубок Испании и вела борьбу за первое место в чемпионате до последних туров.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
sport.es

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