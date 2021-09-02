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Бензема: Рано или поздно Мбаппе будет играть за Реал. Я хотел бы, чтобы он уже был в Мадриде
"Хотеть не вредно", – подумали шейхи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема высказался в эфире RTL по поводу потенциального перехода форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "меренг". Цитирует опытного страйкера "сливочных" издание Marca.
"Рано или поздно он будет играть за "Реал". Мы очень хорошо ладим, я бы хотел, чтобы Мбаппе уже играл со мной здесь, в Мадриде. Однако в то же время он должен уважать свой клуб".
В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 47 матчей, забил 42 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.
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