Бензема: Рано или поздно Мбаппе будет играть за Реал. Я хотел бы, чтобы он уже был в Мадриде

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема высказался в эфире RTL по поводу потенциального перехода форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "меренг". Цитирует опытного страйкера "сливочных" издание Marca.

"Рано или поздно он будет играть за "Реал". Мы очень хорошо ладим, я бы хотел, чтобы Мбаппе уже играл со мной здесь, в Мадриде. Однако в то же время он должен уважать свой клуб".