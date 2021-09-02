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Сауль: Не знаю, смог бы ли я выдержать еще один сезон в Атлетико
Полузащитник рассказал о своем переходе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес высказался о своем переходе в "Челси" на правах аренды.
Футболист рассказал, почему решился на смену команды.
"Не знаю, смог бы я выдержать еще один такой же сезон, как прошли прошлый и позапрошлый. Возможно, я был бы счастлив в течение нескольких дней или недель дома. Но мне нужно заново себя открыть, у меня появился шанс присоединиться к "Челси", чемпионам Европы. Решение уйти было очень трудным, потому что я уеду один, без жены и семьи, и почти не знаю английского", — цитирует Ньигеса AS.
Лондонский клуб успел до закрытия трансферного окна оформить все документы по переходу 26-летнего испанца.
В минувшем сезоне ла лиги Ньигес провел 33 матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
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