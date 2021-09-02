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Барселоне только на 35% разрешили заполнить стадион в матче с Баварией. В клубе недовольны

Испания
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На стадион придет только 30 тысяч человек

Барселоне только на 35% разрешили заполнить стадион в матче с Баварией. В клубе недовольны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Департамент гражданской защиты Министерства внутренних дел Каталонии не разрешил "Барселоне" увеличить посещаемость Камп Ноу до 60% в соответствии с новыми мерами, объявленными Департаментом здравоохранения правительства Испании.

Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о решении министерства здравоохранения увеличить количество зрителей на открытых стадионах до 60% и до 40% на закрытых площадках. Это означало бы, что в следующем домашнем матче "Барселоны", встрече с "Баварией" в рамках 1-го тура Лиги Чемпионов, клуб смог бы впустить около 60 тысяч болельщиков.

Однако новые меры подлежат утверждению управляющими органами в каждом автономном регионе Испании, и в настоящее время правительство Каталонии не намерено разрешать 60-процентную заполняемость трибун.

В лучшем случае Камп Ноу сможет достичь 35% своей вместимости, а это значит, что "Барса" не может принять более 30 тысяч болельщиков. Это решение вызвало раздражение у "сине-гранатовых", которая считает, что проиграет как в экономическом плане, так и в плане поддержки болельщиков.

Напомним, что матч против "Баварии" пройдет 14 сентября в 22:00 на Камп Ноу. Последняя встреча между этими клубами закончилась со счётом 8:2. Тогда мюнхенцы выбили "Барсу" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Камп Ноу
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Источник:
en.as.com

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