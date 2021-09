Пьянич может присоединиться к Бешикташу

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич близок к переходу в турецкий "Бешикташ". Ведутся переговоры по зарплате и стоимости аренды.

Besiktas and Barcelona are in advanced talks for Miralem Pjanic. The agreement is now close between clubs - negotiations ongoing on personal terms/salary for potential loan. Besiktas are trying and pushing. ???????????????????? #Besiktas #FCB #transfers