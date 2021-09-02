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Пьянич может присоединиться к Бешикташу
Похоже, тот уровень, что был в "Ювентусе", уже не вернется
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич близок к переходу в турецкий "Бешикташ". Ведутся переговоры по зарплате и стоимости аренды.
Besiktas and Barcelona are in advanced talks for Miralem Pjanic. The agreement is now close between clubs - negotiations ongoing on personal terms/salary for potential loan. Besiktas are trying and pushing. ???????????????????? #Besiktas #FCB #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2021
"Бешикташ" давит и хочет взять игрока в аренду. Настрой самого игрока пока неизвестен.
Напомним, что этим летом ходили слухи о возвращении Пьянича в "Ювентус". Сообщается, что сам Аллегри видел футболиста в клубе, но руководство так и не довело сделку до конца.
Миралем Пьянич присоединился к "Барселоне" год назад. В прошлом сезоне он провел за клуб 30 матчей и не отметился результативными действиями на поле.
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