Пьянич может присоединиться к Бешикташу

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич близок к переходу в турецкий "Бешикташ". Ведутся переговоры по зарплате и стоимости аренды.

Besiktas and Barcelona are in advanced talks for Miralem Pjanic. The agreement is now close between clubs - negotiations ongoing on personal terms/salary for potential loan. Besiktas are trying and pushing. ???????????????????? #Besiktas #FCB #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2021

"Бешикташ" давит и хочет взять игрока в аренду. Настрой самого игрока пока неизвестен.

Напомним, что этим летом ходили слухи о возвращении Пьянича в "Ювентус". Сообщается, что сам Аллегри видел футболиста в клубе, но руководство так и не довело сделку до конца.

Миралем Пьянич присоединился к "Барселоне" год назад. В прошлом сезоне он провел за клуб 30 матчей и не отметился результативными действиями на поле.