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Экс-защитник Арсенала перешел в Леванте

Испания
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Свободный агент

Экс-защитник Арсенала перешел в Леванте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий защитник Шкодран Мустафи будет выступать в Ла Лиге, защищая цвета "Леванте". По информации с официального сайта "лягушек", испанский клуб подписал с 29-летним исполнителем трудовой договор на два года с опцией продления еще на одну кампанию.

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Напомним, в сезоне-2020/21 Мустафи выступал за "Шальке" (13 матчей, 1 гол). Также ранее он представлял "Сампдорию" и "Валенсию". Вызывался в сборную Германии с 2014-го по 2017-й год.

Отметим, что Шкодран перебрался в "Леванте" в статусе свободного агента.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Леванте (Валенсия) Шкодран Мустафи
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