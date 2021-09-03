Экс-защитник Арсенала перешел в Леванте

Немецкий защитник Шкодран Мустафи будет выступать в Ла Лиге, защищая цвета "Леванте". По информации с официального сайта "лягушек", испанский клуб подписал с 29-летним исполнителем трудовой договор на два года с опцией продления еще на одну кампанию.

Читайте также Челси, Тоттенхэм и Арсенал собрали 228 тысяч фунтов в рамках благотворительного турнира

Напомним, в сезоне-2020/21 Мустафи выступал за "Шальке" (13 матчей, 1 гол). Также ранее он представлял "Сампдорию" и "Валенсию". Вызывался в сборную Германии с 2014-го по 2017-й год.

Отметим, что Шкодран перебрался в "Леванте" в статусе свободного агента.