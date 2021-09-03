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Экс-защитник Арсенала перешел в Леванте
Свободный агент
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий защитник Шкодран Мустафи будет выступать в Ла Лиге, защищая цвета "Леванте". По информации с официального сайта "лягушек", испанский клуб подписал с 29-летним исполнителем трудовой договор на два года с опцией продления еще на одну кампанию.
Напомним, в сезоне-2020/21 Мустафи выступал за "Шальке" (13 матчей, 1 гол). Также ранее он представлял "Сампдорию" и "Валенсию". Вызывался в сборную Германии с 2014-го по 2017-й год.
Отметим, что Шкодран перебрался в "Леванте" в статусе свободного агента.
???? El #LevanteUD llega a un acuerdo con Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) para su incorporación. ¡Bienvenido! ????— Levante UD ???? (@LevanteUD) September 2, 2021
ℹ https://t.co/d42PcQbmkq pic.twitter.com/3DU15wdTPh
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