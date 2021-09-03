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Барселона пафосно презентовала свою новую семерку

Испания
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(1 голосов)

Гризманн ушел, номер освободился

Барселона пафосно презентовала свою новую семерку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле получил новый игровой номер на сезон-2021/22. Пресс-служба каталонцев выкатила короткий ролик с презентацией цифры на спине для француза.

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В этой кампании 24-летний Дембеле будет выступать под 7-м номером. На видео Усман демонстративно отбрасывает футболку со старым 11-м номером, подходит к оператору, разворачивается и хвастается новым.

Напомним, чемпион мира в составе "триколор" – один из самых дорогих французских футболистов, летом 2017-го он перебрался в "Барселону" за 105 миллионов евро. Ранее защищал цвета "Ренна" и "Боруссии Д".

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (13)
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Просто Квашин (Харьков)
03.09.2021 в 16:34
Я понимаю, чувства Барсы в их избытке Но не кричи шалава и не дрожи Пора подсчитывать убытки А не хвататься за ножи Вернись из состоянья транса Пойми, что ты давно уже банкрот Оставим Лапорте две копейки на балансах А остальные кинем все в народ Банкротство-- повод для сатиры Богатство не иконостас Ну, хрен с ним, продадите вы квартиры Пока не продали из клуба вас Чтоб загасить процент и тело Я вижу здесь одно лишь "Но" Вы все бабло пускали в игры гейские, бухло А спустили лучше б в казино....
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0
0
avatar
Ардалион (Конго)
03.09.2021 в 15:47
Усман Дембеле, как никто другой достоин носить футболку с номером 7. Своим многолетним трудом на благо Барселоны он это заслужил.
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.09.2021 в 15:49
Многолікій Анус, тобі вже шостий десяток, а ти дурень дурнем. Ви всі такі барсонуті чи є виключення?)))
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+2
0
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Ардалион (Конго)
03.09.2021 в 15:50
who are you?
0
-1
vasylkoo (Львів)
03.09.2021 в 14:59
Віддати 7 номер Дембеле ? Вже краще вакантним залишити
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.09.2021 в 14:40
Я что-то пропустил или уже было пафосное представление семёрки в МЮ ?
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+2
-6
Dr. House (Поділля)
03.09.2021 в 14:56
Дашка, расслабься, тебя уже давно пропустили
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+4
-3
Algrab (Костопiль)
03.09.2021 в 14:59
Ще й " неоднократно та многообразно"....
+4
-3
Лекарь (село Дарница)
03.09.2021 в 15:27
Твоя Барса только и может что ролики пафосные снимать. За душой ни копейки, зато сколько радости: игрок, КПД которого равен 10%, взял себе номер 7!!!!!
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+3
-2
avatar
mafan (Рівне)
03.09.2021 в 15:29
От коли ваш Реал візьме за сезон 6 головних трофеїв - отоді буде понти ганяти, мошкара мадридська
+1
-6
Лекарь (село Дарница)
03.09.2021 в 15:29
Он такой же мой, как и твой. Но писдешь вашего главного отморозка слегка подзапарил.
+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.09.2021 в 15:42
От коли ваша Барса виграє тричі ЛЧ поспіль от тоді будеш тут кип'ятком сцяти, барсотушка плоскостопа)))
+4
-1
Algrab (Костопiль)
03.09.2021 в 16:38
Куди їм до трьох ЛЧ...Тут би із групи вийти...
+2
0


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