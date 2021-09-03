Барселона пафосно презентовала свою новую семерку

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле получил новый игровой номер на сезон-2021/22. Пресс-служба каталонцев выкатила короткий ролик с презентацией цифры на спине для француза.

В этой кампании 24-летний Дембеле будет выступать под 7-м номером. На видео Усман демонстративно отбрасывает футболку со старым 11-м номером, подходит к оператору, разворачивается и хвастается новым.

Напомним, чемпион мира в составе "триколор" – один из самых дорогих французских футболистов, летом 2017-го он перебрался в "Барселону" за 105 миллионов евро. Ранее защищал цвета "Ренна" и "Боруссии Д".