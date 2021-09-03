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Барселона пафосно презентовала свою новую семерку
Гризманн ушел, номер освободился
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле получил новый игровой номер на сезон-2021/22. Пресс-служба каталонцев выкатила короткий ролик с презентацией цифры на спине для француза.
В этой кампании 24-летний Дембеле будет выступать под 7-м номером. На видео Усман демонстративно отбрасывает футболку со старым 11-м номером, подходит к оператору, разворачивается и хвастается новым.
???? Our new no. 7️⃣!— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 3, 2021
???? @Dembouz pic.twitter.com/tb7FIqemvk
Напомним, чемпион мира в составе "триколор" – один из самых дорогих французских футболистов, летом 2017-го он перебрался в "Барселону" за 105 миллионов евро. Ранее защищал цвета "Ренна" и "Боруссии Д".
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