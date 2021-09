Акт взаимного освобождения: Гризманну и Барселоне необходимо было расстаться

В разгар лета президент Ла Лиги Хавьер Тебас предположил, что "трансферное окно пройдет под знаком громких обменов".

"Барселона" целых два месяца пыталась подтвердить прогноз, уламывая "Атлетико" отдать за Антуана Гризманна то Сауля Ньигеса, то Жоау Феликса, однако Энрике Сересо отмахивался от предложений, словно от мух. Президент "Атлетико" знал, что "Барса" загнана в тупик, и вытаскивать ее оттуда не входило в его планы.

Год назад он дождался идеального момента, чтобы за бесценок забрать Луиса Суареса - и тот с первой попытки привез на "Ванда Метрополитано" чемпионство.

Вот и сейчас Сересо ждал до последнего. Если верить El Pais, Ла Лига зарегистрировала аренду Гризманна в 23:59 40 секунд - то есть, за 20 секунд до закрытия окна.

"Барса", надеявшаяся поменять стареющую суперзвезду на молодое дарование, в итоге довольствовалась просто облегчением зарплатной ведомости. Фанатам сложно понять, но это тоже своего рода трансфер - Гризманна обменяли на будущее проекта. Оно продолжает находиться под вопросом, но теперь хотя бы появилась надежда.

***

По информации Bloomberg, долги "Барсы" достигли 1 млрд 350 млн евро; из них 481 млн - это минус, накопленный за сезон-2020/21. При этом зарплатный фонд каталонцев на момент прихода Жоана Лапорты превышал 111% от их годовой выручки.

Все лето-2021 "Кулес" посвятили решению финансовых проблем. "Барса" даже Месси отпустила, во что миллионы болельщиков не могут поверить до сих пор. Перед глазами у них 672 гола, забитых Лео в сине-гранатовой форме. Но для Лапорты Месси - это еще 125 млн евро брутто в год. Стало быть, непозволительная роскошь.

Even after the fall from €501m to €443m in 2020, #FCBarcelona still had the highest wage bill in Europe, €42m more than #MCFC. As Tebas said, “Barca have always been at the limit in terms of wages. When the pandemic came along, they did not have a buffer.” pic.twitter.com/PNXSvfeKTK