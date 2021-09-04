Акт взаимного освобождения: Гризманну и Барселоне необходимо было расстаться

В разгар лета президент Ла Лиги Хавьер Тебас предположил, что "трансферное окно пройдет под знаком громких обменов".

"Барселона" целых два месяца пыталась подтвердить прогноз, уламывая "Атлетико" отдать за Антуана Гризманна то Сауля Ньигеса, то Жоау Феликса, однако Энрике Сересо отмахивался от предложений, словно от мух. Президент "Атлетико" знал, что "Барса" загнана в тупик, и вытаскивать ее оттуда не входило в его планы.

Год назад он дождался идеального момента, чтобы за бесценок забрать Луиса Суареса - и тот с первой попытки привез на "Ванда Метрополитано" чемпионство.

Вот и сейчас Сересо ждал до последнего. Если верить El Pais, Ла Лига зарегистрировала аренду Гризманна в 23:59 40 секунд - то есть, за 20 секунд до закрытия окна.

2018-19: Rivals

2019-20: Teammates

2020-21: Rivals

2021-22: Teammates



Antoine Griezmann and Luis Suarez at Atletico and Barcelona since 2018 pic.twitter.com/aSPxnoQ0ES — B/R Football (@brfootball) August 31, 2021

"Барса", надеявшаяся поменять стареющую суперзвезду на молодое дарование, в итоге довольствовалась просто облегчением зарплатной ведомости. Фанатам сложно понять, но это тоже своего рода трансфер - Гризманна обменяли на будущее проекта. Оно продолжает находиться под вопросом, но теперь хотя бы появилась надежда.

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По информации Bloomberg, долги "Барсы" достигли 1 млрд 350 млн евро; из них 481 млн - это минус, накопленный за сезон-2020/21. При этом зарплатный фонд каталонцев на момент прихода Жоана Лапорты превышал 111% от их годовой выручки.

Все лето-2021 "Кулес" посвятили решению финансовых проблем. "Барса" даже Месси отпустила, во что миллионы болельщиков не могут поверить до сих пор. Перед глазами у них 672 гола, забитых Лео в сине-гранатовой форме. Но для Лапорты Месси - это еще 125 млн евро брутто в год. Стало быть, непозволительная роскошь.

Even after the fall from €501m to €443m in 2020, #FCBarcelona still had the highest wage bill in Europe, €42m more than #MCFC. As Tebas said, “Barca have always been at the limit in terms of wages. When the pandemic came along, they did not have a buffer.” pic.twitter.com/PNXSvfeKTK — Swiss Ramble (@SwissRamble) July 26, 2021

Гризманн в списке проблем президента "Барселоны" всегда шел на втором месте. Его зарплата - 35-40 млн евро брутто - достигла бы отметки в 50 млн уже через год - так прописан контракт. С этим необходимо было что-то делать, но что?

По факту, Лапорте невероятно повезло, что Антуан хотел уйти, а не нажиться. Если бы он врубил "режим Юмтити" - "Барсе" пришлось бы брать очередные кредиты, но ради возвращения в "Атлетико" Гризманн согласился урезать зарплату вдвое - до 10 млн евро нетто. "Барса" не имела возможности платить остаток, а у "Матрасников" 10 млн - это потолок. И футболист принял условия.

Atlético Madrid will pay €40m for Antoine Griezmann in the second year if he plays 50% of the matches with the club.



• Barcelona estimate that the total savings due to his departure are around €130m.#FCB #ATM ????????



Via (): @ffpolo [md] pic.twitter.com/QwiDNYrjSm — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 3, 2021

Да, и сумма выкупа в 40 млн, над которой многие посмеивались, тоже вполне адекватна. В 2023 году Антуану будет 32 года, и это солидные деньги за ветерана.

В общем, в бухгалтерских книгах Лапорта крупно победил. Касательно же спортивного фактора, то, по информации Sport.es, в "Барсе" рассчитывают вернуться в большую игру в 2023 году. Не раньше.

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Вероятно, больше Лапорты сделке радовался только один человек - сам Гризманн. Француз не случайно отказался от половины зарплаты - для него сейчас важнее возвращение домой. Туда, где тренер для него, как отец, а партнеры - как братья. В "Барсе" все было иначе.

Mundo Deportivo рассказывала, что Бартомеу пожелал подписать Антуана только чтоб снизить влияние на раздевалку Месси и Суареса, с которыми пребывал в конфликте. Скауты и тогдашний тренер Эрнесто Вальверде выступали против сделки. Лео якобы лично подходил к Муравью и спрашивал, на какой позиции тот собирается задействовать Гризманна. В ответ тренер лишь опустил голову и молча ушел.

La Liga Heatmaps |



Griezmann under Valverde vs Setien pic.twitter.com/VOjhpIFtZc — DB (@DatoBHJ) January 21, 2020

Когда Гризманн таки пришел в команду, то сходу сдружился с Луисом Суаресом. Антуан повернут на всем уругвайском, так что они распили калабасу мате - и все пошло-поехало.

Месси приехал чуть позже и поначалу дулся. Антуану пришлось переговорить с ним один на один, чтобы выяснить отношения. Тем летом Лео очень надеялся на возвращение своего друга Неймара, и когда сделка не выгорела, озлобился на всех причастных. Гризманн не был его мишенью, а лишь случайной и кратковременной жертвой.

Тем временем, Антуан дарил одноклубникам подарки, устраивал барбекю и вообще вел себя образцово, однако своим все никак не становился. Вероятно, мешали также и проблемы на поле. Он мучился на левом фланге у Вальверде, сел в запас при Сетьене и лишь с уходом Суареса получил более-менее подходящую роль в нападении. Увы, к тому времени "Барса" уже на всех парах летела в пропасть. Гризманну не под силу было ее остановить. Даже Месси не смог, куда уж землянам.

Антуан исполнил несколько шедевров; выстрелил в Кубке и даже забил гол в финале; был лучшим игроком "Барселоны" в играх за Суперкубок Испании. Провалов тоже хватало, да, но 20 голов и 13 ассистов - это вполне достойно.

И все же, когда летом ушел Месси, на Кубке Жоана Гампера "Камп Ноу" освистал именно Гризманна.

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"Прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я многим пожертвовал ради футболки "Барселоны". Ухожу с грустью в сердце из-за того, что не смогу больше насладиться вашим присутствием на трибунах, но горжусь, что стал одним из ваших фанатов", - написал Гризманн напоследок и уехал.

Чего у него не отнять - это самообладания. Другой знаменитый француз выскочил на трибуну, чтоб навешать люлей слишком многословному фанату. Гризманн же поблагодарил тех, кто свистел ему в спину.

Самое интересное, что он мог перейти в "Барсу" раза 3-4, но регулярно отказывался. Однажды даже дотянул до старта сезона, чтобы потом сказать "нет" в пафосном видео, наподобие знаменитого "Решения" Леброна Джеймса.

В итоге он дождался момента, когда над миром уже нависла пандемия, а "Барса" встала у края пропасти, и лишь тогда дал добро на переход.

За эту ошибку все стороны заплатили двумя годами мучений. "Барса" еще приблизила финансовый коллапс; "Атлетико" потерял в прессинге и атаках вторым темпом; сам же Гризманн разуверился в себе настолько, что не забил 4 подряд пенальти за Францию. Это, конечно, еще не то пике, что было у Шевы и Торреса в "Челси", но тренд никудышний.

А вообще, этим летом трансферы были на любой вкус. Например, Месси ушел в "ПСЖ" из необходимости и в слезах; Лукаку прибыл в "Челси", дабы опровергнуть пословицу про количество входов в реку; Роналду вернулся в "МЮ", чтобы красиво закольцевать историю.

Ну а "Барселона" и Гризманн в последний день лета-2021 подписали Акт освобождения друг друга. Тут вам и экономический аспект, и игровой, и человеческий - все сразу.

Теперь каждый пойдет своей дорогой.

А поезд, как и всегда, пойдет своей.