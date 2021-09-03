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Камавинга подарит по футболке Реала каждому сотруднику Ренна

Испания
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Таким образом игрок решил отблагодарить клуб

Камавинга подарит по футболке Реала каждому сотруднику Ренна

Фото: Associated Press / Автор: неизвестен

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Эдуардо Камавинга, после трансфера в "Реал" на этой неделе, подарит по футболке всем 166 сотрудникам "Ренна", в знак благодарности, сообщает Бенджамин Куарес, репортёр газеты Le Parisien.

Французский полузащитник перебрался в "Реал" в заключительный день трансферного окна за 31 миллион евро + бонусы. 18-летний игрок подписал соглашение до 2027 года.

Сообщается, что игроком в течении трансферного окна интересовались в "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". Но серьёзных предложений так и не последовало.

В прошлом сезоне Камавинга провел за "Ренн" 39 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Ренн Эдуарду Камавинга
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