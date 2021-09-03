Камавинга подарит по футболке Реала каждому сотруднику Ренна

Эдуардо Камавинга, после трансфера в "Реал" на этой неделе, подарит по футболке всем 166 сотрудникам "Ренна", в знак благодарности, сообщает Бенджамин Куарес, репортёр газеты Le Parisien.

Stade #Rennais : belle surprise de @Camavinga qui, après son transfert officialisé cette semaine, va offrir un maillot du Real Madrid à tous les salariés de son club formateur, l’équivalent de 166 maillots @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 3, 2021

Французский полузащитник перебрался в "Реал" в заключительный день трансферного окна за 31 миллион евро + бонусы. 18-летний игрок подписал соглашение до 2027 года.

Сообщается, что игроком в течении трансферного окна интересовались в "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". Но серьёзных предложений так и не последовало.

В прошлом сезоне Камавинга провел за "Ренн" 39 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.