Пьянич: Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал

Полузащитник "Барселоны", который сейчас выступает на правах аренды за "Бешикташ", Миралем Пьянич прокомментировал отношение к себе тренера "блауграны":

"Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я игрок, который может принять все, но я всегда хотел бы, чтобы мне объяснили... а не так будто, как мне было 15. Я согласился снизить зарплату и присоединиться к "Бешикташу", потому что я люблю играть в футбол", - сказал Пьянич.

Напомним, что хавбек присоединился к "Барселоне" в сентябре прошлого года, став частью обмена "блауграны" с "Ювентусом". Тогда к составу туринцев присоединился Артур.

В первом своем сезоне под руководством Комана полузащитник провел 30 матчей, только в 13 из них выйдя в основном составе. С начала текущего сезона Пьянич не играл, один раз попав в заявку.

2 сентября этого года футболист на правах аренды перешел в "Бешикташа", где будет играть до следующего июня. Клубы договорились между собой поделить его зарплату, однако большую часть все же будет платить "Барселона".