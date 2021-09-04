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Стали известны подробности трансфера де Йонга в Барселону

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Нападающий переехал в Каталонию в последний момент

Стали известны подробности трансфера де Йонга в Барселону

Netherlands

Новина українською

Журналистам стали известны подробности трансфера нападающего Люка де Йонга из "Севильи" в "Барселону".

За аренду нападающего руководство сине-гранатовых заплатило один миллион евро. Также "Барселона" будет выплачивать заработную плату 31-летнему бомбардиру в полном объеме. В соглашении прописан пункт о возможном выкупе Люка де Йонга по окончании сезона-2021/2022.

В прошлом сезоне голландец сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Люк де Йонг Севилья Барселона Испания
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.09.2021 в 21:16
Краще б Кавані взяли, МЮ ж пропонував...
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Loader (Днепр)
04.09.2021 в 21:37
Вы, парни, как с дуба упали. Взяли того, где получилось договориться.
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
04.09.2021 в 22:13
Лучше быть ни с кем, чем вместе с кем-попало......
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
04.09.2021 в 20:44
Очень сомнительное приобретение. Лучше б уже никого не брали.
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