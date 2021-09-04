Стали известны подробности трансфера де Йонга в Барселону

Журналистам стали известны подробности трансфера нападающего Люка де Йонга из "Севильи" в "Барселону".

За аренду нападающего руководство сине-гранатовых заплатило один миллион евро. Также "Барселона" будет выплачивать заработную плату 31-летнему бомбардиру в полном объеме. В соглашении прописан пункт о возможном выкупе Люка де Йонга по окончании сезона-2021/2022.

В прошлом сезоне голландец сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.