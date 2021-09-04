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Экс-звезда ПСЖ перешел в испанский Эльче
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Аргентинский вингер Хавьер Пасторе стал игроком испанского "Эльче", который в прошлом сезоне спасся от вылета из Ла Лиги.
Этот переход стал возможным после того, как футболист расторг свой контракт с "Ромой", за которую он играл последние три года.
Новое соглашение заключено на один сезон - аргентинец будет играть в Испании до лета 2022-го года.
В прошедшей кампании чемпионата Италии 32-летний Пасторе провел 5 поединков.
???? ???????????????????????? ???????????????????????????? ????— Elche Club de Fútbol ???? (@elchecf) September 4, 2021
???? @Javi_Pastore firma por una temporada con el #ElcheCF #BienvenidoPastore pic.twitter.com/SJBIDYjds9
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