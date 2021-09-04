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Экс-звезда ПСЖ перешел в испанский Эльче

Испания
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Вингер значительно понизил свой уровень

Экс-звезда ПСЖ перешел в испанский Эльче

Новина українською

Аргентинский вингер Хавьер Пасторе стал игроком испанского "Эльче", который в прошлом сезоне спасся от вылета из Ла Лиги.

Этот переход стал возможным после того, как футболист расторг свой контракт с "Ромой", за которую он играл последние три года.

Новое соглашение заключено на один сезон - аргентинец будет играть в Испании до лета 2022-го года.

В прошедшей кампании чемпионата Италии 32-летний Пасторе провел 5 поединков.

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В статье: Хавьер Пасторе Рома (Рим) ПСЖ Эльче
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Источник:
FabrizioRomano

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