Экс-звезда ПСЖ перешел в испанский Эльче

Аргентинский вингер Хавьер Пасторе стал игроком испанского "Эльче", который в прошлом сезоне спасся от вылета из Ла Лиги.

Этот переход стал возможным после того, как футболист расторг свой контракт с "Ромой", за которую он играл последние три года.

Новое соглашение заключено на один сезон - аргентинец будет играть в Испании до лета 2022-го года.

В прошедшей кампании чемпионата Италии 32-летний Пасторе провел 5 поединков.